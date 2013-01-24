Банда юних волинян обікрала 10 кіосків





За усіма фактами таємного викрадення чужого майна розпочаті кримінальні провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Поліцейські встановили, що четверо ковельчан, віком від 15 до 19 років із травня по вересень вчиняли крадіжки із кіосків на території міста.



Зловмисники викрадали продукти, гроші та інші товари. Загалом сума викраденого становить 20 тис. грн.. У складі групи зловмисників була неповнолітня дівчина.



За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотирьох ковельчан підозрюють щонайменше у 10 крадіжках із торговельних кіосків міста.За усіма фактами таємного викрадення чужого майна розпочаті кримінальні провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Поліцейські встановили, що четверо ковельчан, віком від 15 до 19 років із травня по вересень вчиняли крадіжки із кіосків на території міста.Зловмисники викрадали продукти, гроші та інші товари. Загалом сума викраденого становить 20 тис. грн.. У складі групи зловмисників була неповнолітня дівчина.За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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