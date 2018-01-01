На території волинського монастиря виявили гелікоптерний майданчик для церковної еліти. ФОТО. ВІДЕО





Про це пише



Нагадаємо, раніше видання розповідало про приватні інтереси впливових осіб УПЦ МП, які проти створення Єдиної Помісної Церкви.



Ми вирішили відзняти відео із повітря, аби показати більш детальніше читачам територію Зимненського монастиря, де господарює у цих володіннях ігуменя Стефана — кума Медведчука та подруга олігархів-опоблоківців. Нагадаємо, замість надати коментарі для видання, вона запросила помолитися у Зимне.



Територія цього комплексу вражає. Окрім будівель монастиря, тут ще є декілька нових будівель. Це готель, яким володіє монастир. Як виявилося, за монастирським готелем є вертолітний майданчик.







Як розповідають місцеві жителі, використовується він не часто. Лише тоді, коли приїжджають VIP-гості. Так, помічали приліт на гелікоптері настоятеля МП Онуфрія, який свої володіння відвідує виключно повітрянним транспортом. До речі, як і останній раз в жовтні цього року на святкування свята Всіх святих землі Волинської до своєї пастви теж прилітав до Луцька гелікоптером.







Є у нас також відео і з будівництва будинку єпископа Нафанаїла, який також проти Єдиної Помісної Церкви в Україні. Будинок єпископ зводить у своєму рідному селі Залюття. Оскільки на Google Maps будинку ще немає, лише досі пуста ділянка, то очевидно, що будівництво розпочалося нещодавно.







Будівництво будинку триває і досі. Поруч лежать будівельні матеріали. Новозбудований будинок обкладений високоякісною та дороговартісною клінкерною цеглою. Де єпископ взяв кошти на будинок, нам особисто його не вдалося спитати, адже він заявив нам по телефону, що ніяких питань не можна.







Як ми уже писали, з власних джерел нам стало відомо, що будівництво священнослужитель проводить за кошти з продажу свічок та пожертв прихожан, які їх дають на отримання храмів, а не на покращення побуту ієрархів.







Наразі Нафанаїл орендує цей престижний будиночок у передмісті Луцька.







Ще один противник Томосу митрополит Володимир проживає на території архітектурної пам’ятки національного значення Свято-Успенському соборі у Володимирі, де має престижну резиденцію і пересувається, як ми уже раніше писали на престижному авто 2018 року. Таке авто вартує від 61 тисячі доларів, однак як нам вдалося дізнатися, за своє митрополит заплатив 65 тисяч доларів. Нагадаємо, офіційно, воно належить єпархії.







Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Зимненського монастиря, який належить Волинській єпархії УПЦ (МП) виявили гелікоптерний майданчик, яким користується церковна еліта.Про це пише Волинь Online Нагадаємо, раніше видання розповідало проМи вирішили відзняти відео із повітря, аби показати більш детальніше читачам територію Зимненського монастиря, де господарює у цих володіннях ігуменя Стефана — кума Медведчука та подруга олігархів-опоблоківців. Нагадаємо, замість надати коментарі для видання, вона запросила помолитися у Зимне.Територія цього комплексу вражає. Окрім будівель монастиря, тут ще є декілька нових будівель. Це готель, яким володіє монастир. Як виявилося, за монастирським готелем є вертолітний майданчик.Як розповідають місцеві жителі, використовується він не часто. Лише тоді, коли приїжджають VIP-гості. Так, помічали приліт на гелікоптері настоятеля МП Онуфрія, який свої володіння відвідує виключно повітрянним транспортом. До речі, як і останній раз в жовтні цього року на святкування свята Всіх святих землі Волинської до своєї пастви теж прилітав до Луцька гелікоптером.Є у нас також відео і з будівництва будинку єпископа Нафанаїла, який також проти Єдиної Помісної Церкви в Україні. Будинок єпископ зводить у своєму рідному селі Залюття. Оскільки на Google Maps будинку ще немає, лише досі пуста ділянка, то очевидно, що будівництво розпочалося нещодавно.Будівництво будинку триває і досі. Поруч лежать будівельні матеріали. Новозбудований будинок обкладений високоякісною та дороговартісною клінкерною цеглою. Де єпископ взяв кошти на будинок, нам особисто його не вдалося спитати, адже він заявив нам по телефону, що ніяких питань не можна.Як ми уже писали, з власних джерел нам стало відомо, що будівництво священнослужитель проводить за кошти з продажу свічок та пожертв прихожан, які їх дають на отримання храмів, а не на покращення побуту ієрархів.Наразі Нафанаїл орендує цей престижний будиночок у передмісті Луцька.Ще один противник Томосу митрополитпроживає на території архітектурної пам’ятки національного значення Свято-Успенському соборі у Володимирі, де має престижну резиденцію і пересувається, як ми уже раніше писали на престижному авто 2018 року. Таке авто вартує від 61 тисячі доларів, однак як нам вдалося дізнатися, за своє митрополит заплатив 65 тисяч доларів. Нагадаємо, офіційно, воно належить єпархії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію