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У Луцьку поліцейські розшукали бабусю, яка загубилася. ФОТО

У Луцьку поліцейські розшукали бабусю, яка загубилася. ФОТО
Поліцейські віднайшли 81-річну жінку, яка загубилася у Луцьку.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

19 листопада патрульним надійшов виклик про те, що на проспекті Соборності загубилася жінка літнього віку.

Екіпаж патрульних поліцейських негайно вирушив на пошуки пенсіонерки. Невдовзі, після обстеження прилеглої території та опитування свідків, патрульні знайшли особу неподалік, в під'їзді будинку, та передали рідним.

Інспектори провели профілактичну бесіду з родичами бабусі.
У Луцьку поліцейські розшукали бабусю, яка загубилася. ФОТО
У Луцьку поліцейські розшукали бабусю, яка загубилася. ФОТО

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Теги: жінка, Луцьк, поліція, розшук
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