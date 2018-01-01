У Луцьку поліцейські розшукали бабусю, яка загубилася. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



19 листопада патрульним надійшов виклик про те, що на проспекті Соборності загубилася жінка літнього віку.



Екіпаж патрульних поліцейських негайно вирушив на пошуки пенсіонерки. Невдовзі, після обстеження прилеглої території та опитування свідків, патрульні знайшли особу неподалік, в під'їзді будинку, та передали рідним.



Інспектори провели профілактичну бесіду з родичами бабусі.



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