У Києві стрілець поранив трьох людей. ФОТО





Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає



«Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).



Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Зусилля поліції спрямовані на затримання зловмисника. Проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи», — йдеться у повідомленні.



Подія сталася вночі у понеділок, 18 листопада, на вулиці Сабурова у Деснянському районі столиці. Біля торгового центру під час вживання алкоголю між двома компаніями чоловіків сталася бійка. У результаті один із них дістав зброю і почав стріляти у бік опонентів.



На місці події правоохоронці виявили трьох місцевих мешканців, 1987, 1992 та 1997 років народження. Із вогнепальними пораненнями їх госпіталізували.



Працівники поліції вилучили три стріляні гільзи від невстановленої зброї, попередньо — травматичної дії. Один із потерпілих після отримання першої допомоги залишив медичний заклад, ще двоє перебувають у стаціонарі в задовільному стані.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві розшукують чоловіка, який поранив трьох людей, стріляючи з пістолету.Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН «Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Зусилля поліції спрямовані на затримання зловмисника. Проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи», — йдеться у повідомленні.Подія сталася вночі у понеділок, 18 листопада, на вулиці Сабурова у Деснянському районі столиці. Біля торгового центру під час вживання алкоголю між двома компаніями чоловіків сталася бійка. У результаті один із них дістав зброю і почав стріляти у бік опонентів.На місці події правоохоронці виявили трьох місцевих мешканців, 1987, 1992 та 1997 років народження. Із вогнепальними пораненнями їх госпіталізували.Працівники поліції вилучили три стріляні гільзи від невстановленої зброї, попередньо — травматичної дії. Один із потерпілих після отримання першої допомоги залишив медичний заклад, ще двоє перебувають у стаціонарі в задовільному стані.

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