Волинянин, який мав «умовне», пограбував чоловіка

На Волині до чотирьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який нещодавно достроково вийшов із місця ув'язнення.Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.Звільнившись умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення крадіжки, 25-річний чоловік вчинив новий злочин.Після опівночі 12 серпня 2017 року, скориставшись безпорадним станом громадянина, який, вживши алкоголь, спав надворі, чоловік відкрито викрав у нього мобільний телефон, годинник, складний ніж та рюкзак, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на суму майже 6 тис. грн.Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні грабежу (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 186 КК України) й призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.Не погодившись із вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку, вимагаючи суворішого покарання для обвинуваченого.Волинський апеляційний суд пристав на позицію обвинувачів та призначив грабіжнику покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.