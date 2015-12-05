Волинянин, який мав «умовне», пограбував чоловіка
Сьогодні, 17:53
На Волині до чотирьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який нещодавно достроково вийшов із місця ув'язнення.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
Звільнившись умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення крадіжки, 25-річний чоловік вчинив новий злочин.
Після опівночі 12 серпня 2017 року, скориставшись безпорадним станом громадянина, який, вживши алкоголь, спав надворі, чоловік відкрито викрав у нього мобільний телефон, годинник, складний ніж та рюкзак, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на суму майже 6 тис. грн.
Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні грабежу (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 186 КК України) й призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.
Не погодившись із вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку, вимагаючи суворішого покарання для обвинуваченого.
Волинський апеляційний суд пристав на позицію обвинувачів та призначив грабіжнику покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
Звільнившись умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення крадіжки, 25-річний чоловік вчинив новий злочин.
Після опівночі 12 серпня 2017 року, скориставшись безпорадним станом громадянина, який, вживши алкоголь, спав надворі, чоловік відкрито викрав у нього мобільний телефон, годинник, складний ніж та рюкзак, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на суму майже 6 тис. грн.
Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні грабежу (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 186 КК України) й призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.
Не погодившись із вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку, вимагаючи суворішого покарання для обвинуваченого.
Волинський апеляційний суд пристав на позицію обвинувачів та призначив грабіжнику покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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