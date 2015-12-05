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Волинянин, який мав «умовне», пограбував чоловіка

Волинянин, який мав «умовне», пограбував чоловіка
На Волині до чотирьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який нещодавно достроково вийшов із місця ув'язнення.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.

Звільнившись умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення крадіжки, 25-річний чоловік вчинив новий злочин.

Після опівночі 12 серпня 2017 року, скориставшись безпорадним станом громадянина, який, вживши алкоголь, спав надворі, чоловік відкрито викрав у нього мобільний телефон, годинник, складний ніж та рюкзак, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на суму майже 6 тис. грн.

Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні грабежу (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 186 КК України) й призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.

Не погодившись із вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку, вимагаючи суворішого покарання для обвинуваченого.

Волинський апеляційний суд пристав на позицію обвинувачів та призначив грабіжнику покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

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Теги: суд, Волинь, грабіж
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