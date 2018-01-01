Волинянин видурив у знайомого телефон

Судили 19-річного мешканця Нововолинська, який вкрав у свого знайомого телефон вартістю 6 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.Заледве звільнившись умовно-достроково з місць позбавлення волі, девідбував покарання за вчинення крадіжки, молодик знову вчинив корисливий злочин.Увечері 10 листопада 2018 року він попросив у знайомого телефон,нібито щоб терміново комусь зателефонувати, та заволодів телефоном,завдавши таким чином потерпілому майнової шкоди на майже 6 тис. грн.Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні шахрайства(кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України) йнайближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.