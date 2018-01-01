Волинянин видурив у знайомого телефон
Сьогодні, 20:31
Судили 19-річного мешканця Нововолинська, який вкрав у свого знайомого телефон вартістю 6 тисяч гривень.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
Заледве звільнившись умовно-достроково з місць позбавлення волі, де
відбував покарання за вчинення крадіжки, молодик знову вчинив корисливий злочин.
Увечері 10 листопада 2018 року він попросив у знайомого телефон,
нібито щоб терміново комусь зателефонувати, та заволодів телефоном,
завдавши таким чином потерпілому майнової шкоди на майже 6 тис. грн.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні шахрайства
(кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України) й
найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
Заледве звільнившись умовно-достроково з місць позбавлення волі, де
відбував покарання за вчинення крадіжки, молодик знову вчинив корисливий злочин.
Увечері 10 листопада 2018 року він попросив у знайомого телефон,
нібито щоб терміново комусь зателефонувати, та заволодів телефоном,
завдавши таким чином потерпілому майнової шкоди на майже 6 тис. грн.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні шахрайства
(кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України) й
найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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