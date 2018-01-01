Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 листопада



проясненнями.



У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі близько -5…-2 градусів, удень – -1…+1.



Вітер східний, північний і північно-східний, 1-5 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода зпроясненнями.У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі близько -5…-2 градусів, удень – -1…+1.Вітер східний, північний і північно-східний, 1-5 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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