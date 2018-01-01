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Поспішайте відвідати незвичайні виставки у ТРЦ «ПортCity»*

Поспішайте відвідати незвичайні виставки у ТРЦ «ПортCity»*
У лучан є шанс протягом 10 днів відвідати виставку роботів та трансформерів, що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity»!

Ваші дітлахи будуть у захваті від побаченого, адже раніше у місті Луцьк таких виставок не було. Ця виставка цікава не лише для маленьких гостей нашого комплексу, а й – для дорослих.

Також протягом 3 днів можна побачити виставку «Рослини-хижаки і мешканці джунглів». О 10:00, 15:00 та 18:00 відбувається годування рослин, а таке пропустити неможливо, адже ми впевнені, що такого Ви ще не бачили.

Поспішайте відкривати незвідані цікаві горизонти у нашому комплексі!

Наповнюйте своє життя позитивними емоціями у ТРЦ «ПортCity»!
Поспішайте відвідати незвичайні виставки у ТРЦ «ПортCity»*
Поспішайте відвідати незвичайні виставки у ТРЦ «ПортCity»*
Поспішайте відвідати незвичайні виставки у ТРЦ «ПортCity»*
Поспішайте відвідати незвичайні виставки у ТРЦ «ПортCity»*
Поспішайте відвідати незвичайні виставки у ТРЦ «ПортCity»*
Поспішайте відвідати незвичайні виставки у ТРЦ «ПортCity»*
Поспішайте відвідати незвичайні виставки у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: ПортCity
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