Поспішайте відвідати незвичайні виставки у ТРЦ «ПортCity»*

У лучан є шанс протягом 10 днів відвідати виставку роботів та трансформерів, що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity»!Ваші дітлахи будуть у захваті від побаченого, адже раніше у місті Луцьк таких виставок не було. Ця виставка цікава не лише для маленьких гостей нашого комплексу, а й – для дорослих.Також протягом 3 днів можна побачити виставку «Рослини-хижаки і мешканці джунглів». О 10:00, 15:00 та 18:00 відбувається годування рослин, а таке пропустити неможливо, адже ми впевнені, що такого Ви ще не бачили.Поспішайте відкривати незвідані цікаві горизонти у нашому комплексі!Наповнюйте своє життя позитивними емоціями у ТРЦ «ПортCity»!