Поспішайте відвідати незвичайні виставки у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 20:51
У лучан є шанс протягом 10 днів відвідати виставку роботів та трансформерів, що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity»!
Ваші дітлахи будуть у захваті від побаченого, адже раніше у місті Луцьк таких виставок не було. Ця виставка цікава не лише для маленьких гостей нашого комплексу, а й – для дорослих.
Також протягом 3 днів можна побачити виставку «Рослини-хижаки і мешканці джунглів». О 10:00, 15:00 та 18:00 відбувається годування рослин, а таке пропустити неможливо, адже ми впевнені, що такого Ви ще не бачили.
Поспішайте відкривати незвідані цікаві горизонти у нашому комплексі!
Наповнюйте своє життя позитивними емоціями у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ваші дітлахи будуть у захваті від побаченого, адже раніше у місті Луцьк таких виставок не було. Ця виставка цікава не лише для маленьких гостей нашого комплексу, а й – для дорослих.
Також протягом 3 днів можна побачити виставку «Рослини-хижаки і мешканці джунглів». О 10:00, 15:00 та 18:00 відбувається годування рослин, а таке пропустити неможливо, адже ми впевнені, що такого Ви ще не бачили.
Поспішайте відкривати незвідані цікаві горизонти у нашому комплексі!
Наповнюйте своє життя позитивними емоціями у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Розкажуть про хронологію луцького Євромайдану
Сьогодні, 21:12
Юні гімнастки з Луцька виступили на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 20:53
Поспішайте відвідати незвичайні виставки у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 20:51
Волинянин видурив у знайомого телефон
Сьогодні, 20:31
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 листопада
Сьогодні, 20:00
Медіа