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Луцьким пенсіонерам безкоштовно покажуть фільм про легендарного рок-співака. ВІДЕО

Луцьким пенсіонерам безкоштовно покажуть фільм про легендарного рок-співака. ВІДЕО
В рамках проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів» від Громадянського Руху «Свідомі» у РЦ «Промінь» покажуть художній фільм «Богемна рапсодія».

«Кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника - за умови попередньої реєстрації», – повідомили на Facebook-сторінці у громадській організації, – передає Конкурент.

Для того, аби зареєструватися потрібно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером 099 215-50-75.

«Богемна рапсодія» – це вшанування групи Queen, їх музики та видатного вокаліста Фредді Меркьюрі, який кинув виклик стереотипам та переміг умовності, для того, щоб стати одним з найулюбленіших артистів на планеті. Фільм простежує запаморочливий шлях бенду до успіху, завдяки їх культовим пісням та революційному звуку, розповідає про те, як життя Меркьюрі виходить з-під контролю, що майже призводить до розпаду колективу, та про їх тріумфальне возз'єднання напередодні концерту Live Aid, який став одним з найбільших виступів в історії рок-музики.

Нагадаємо, проект «Доступний кінотеатр для пенсіонерів» активно долучає старше покоління до культурного життя Луцька і уже давав можливість оцінити такі художні стрічки як «Темні часи», «Усі гроші світу», «8 подруг Оушена», «Крістофер Робін» і «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Перша людина».

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Теги: РЦ «Промінь», пенсіонер, Луцьк, програма, Свідомі
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