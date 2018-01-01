вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині автівка збила велосипедиста: чоловік помер на місці

На Волині автівка збила велосипедиста: чоловік помер на місці
У селі Вишнів Любомльського району бус збив чоловіка, який переходив дорогу з велосипедом.

Про це пише Район.Любомль.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у суботу, 17 листопада, близько 18 години.

За словами правоохоронців, мешканець Вишнева, 1949 року народження, рухався по зебрі із велосипедом. Але його не помітив водій буса, 1995 року народження, житель того ж села, який рухався у напрямку «Ягодина», внаслідок чого відбулося зіткнення з авто. Від удару чоловік помер на місці.

Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Вишнів, ДТП, аварія, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьким пенсіонерам безкоштовно покажуть фільм про легендарного рок-співака. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
На Волині знайшли артилерійський снаряд часів війни. ФОТО
Сьогодні, 18:45
На Волині автівка збила велосипедиста: чоловік помер на місці
Сьогодні, 18:32
У селі на Волині освятили храм. ФОТО
Сьогодні, 18:15
У «Промені» відбудеться турнір Beyblade*
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
У Ковелі бус на смерть збив чоловіка: просять опізнати тіло. ФОТО 18+ У Ковелі бус на смерть збив чоловіка: просять опізнати тіло. ФОТО 18+
07 вересень, 12:43
У аварію потрапила швидка, яка їхала рятувати школярку на Волині У аварію потрапила швидка, яка їхала рятувати школярку на Волині
06 вересень, 14:32
У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині
04 липень, 12:55
На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні
04 липень, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинським фермерам презентували кредитні можливості ПриватБанку*
Сьогодні, 19:16
 0
У Луцьку водій маршрутки викинув із маршрутки п'яного пасажира
Сьогодні, 18:52
 0
Луцьким пенсіонерам безкоштовно покажуть фільм про легендарного рок-співака. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
 0
На Волині знайшли артилерійський снаряд часів війни. ФОТО
Сьогодні, 18:45
 0
На Волині автівка збила велосипедиста: чоловік помер на місці
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8