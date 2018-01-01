На Волині автівка збила велосипедиста: чоловік помер на місці
Сьогодні, 18:32
У селі Вишнів Любомльського району бус збив чоловіка, який переходив дорогу з велосипедом.
Про це пише Район.Любомль.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у суботу, 17 листопада, близько 18 години.
За словами правоохоронців, мешканець Вишнева, 1949 року народження, рухався по зебрі із велосипедом. Але його не помітив водій буса, 1995 року народження, житель того ж села, який рухався у напрямку «Ягодина», внаслідок чого відбулося зіткнення з авто. Від удару чоловік помер на місці.
Триває досудове розслідування.
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Про це пише Район.Любомль.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у суботу, 17 листопада, близько 18 години.
За словами правоохоронців, мешканець Вишнева, 1949 року народження, рухався по зебрі із велосипедом. Але його не помітив водій буса, 1995 року народження, житель того ж села, який рухався у напрямку «Ягодина», внаслідок чого відбулося зіткнення з авто. Від удару чоловік помер на місці.
Триває досудове розслідування.
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