На Волині автівка збила велосипедиста: чоловік помер на місці





Про це пише



Дорожньо-транспортна пригода трапилася у суботу, 17 листопада, близько 18 години.



За словами правоохоронців, мешканець Вишнева, 1949 року народження, рухався по зебрі із велосипедом. Але його не помітив водій буса, 1995 року народження, житель того ж села, який рухався у напрямку «Ягодина», внаслідок чого відбулося зіткнення з авто. Від удару чоловік помер на місці.



Триває досудове розслідування.

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