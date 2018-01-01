На Волині знайшли артилерійський снаряд часів війни. ФОТО
Сьогодні, 18:45
У селі Римачі Волинської області виявили снаряд часів Другої світової війни.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Богдан Зосимчук, передає Кордон.
«Сьогодні мав справу зі "спадщиною" Другої світової: за кілька кілометрів від села Римачі в урочищі "Стружки" знайшли нездетонований артилерійський снаряд калібру 172.
Місце позначили, викликали працівників МНС, які кваліфікували ситуацію як "умовно безпечна". І ось щойно повідомили мене про те, що боєприпас забрали в місто Ковель для ліквідації», – пише чоловік.
«Снаряд пролежав прямо під колією ще колгоспної ґрунтової дороги стільки років. То був привіт від Сталіна і Гітлера. А скільки ще будемо викопувати таких подарунків на Донеччині від іншого карлика...» – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Богдан Зосимчук, передає Кордон.
«Сьогодні мав справу зі "спадщиною" Другої світової: за кілька кілометрів від села Римачі в урочищі "Стружки" знайшли нездетонований артилерійський снаряд калібру 172.
Місце позначили, викликали працівників МНС, які кваліфікували ситуацію як "умовно безпечна". І ось щойно повідомили мене про те, що боєприпас забрали в місто Ковель для ліквідації», – пише чоловік.
«Снаряд пролежав прямо під колією ще колгоспної ґрунтової дороги стільки років. То був привіт від Сталіна і Гітлера. А скільки ще будемо викопувати таких подарунків на Донеччині від іншого карлика...» – йдеться у дописі.
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