В Одесі буревій повалив дерево: постраждало 10 автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 19:33
Сильний вітер повалив дерева на припарковані автомобілі на вулиці Семінарська в Одесі.
Про це у соціальних мережах повідомляють одесити, передає УНН.
У результаті було пошкоджено близько 10 автомобілів.
Як повідомили у прес-службі одеської мерії, внаслідок негоди в Одесі вітер повалив 7 великих гілок і 6 дерев.
"На даний момент співробітниками комунальних підприємств "Міськзелентрест" та "ЖКС" ведуться роботи з ліквідації наслідків: розпил та прибирання дерев, що впали", – йдеться в повідомленні.
Крім того, на всіх ділянках доріг, де найчастіше можливі підтоплення під час сильних дощів, чергують бригади КП "Міські дороги", які виконують роботи з очищення зливових стоків. Потоки дощової води змивають з вулиць міста листя і різне сміття, у результаті чого колектори забиваються і гірше відводять воду з вулиць.
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Про це у соціальних мережах повідомляють одесити, передає УНН.
У результаті було пошкоджено близько 10 автомобілів.
Як повідомили у прес-службі одеської мерії, внаслідок негоди в Одесі вітер повалив 7 великих гілок і 6 дерев.
"На даний момент співробітниками комунальних підприємств "Міськзелентрест" та "ЖКС" ведуться роботи з ліквідації наслідків: розпил та прибирання дерев, що впали", – йдеться в повідомленні.
Крім того, на всіх ділянках доріг, де найчастіше можливі підтоплення під час сильних дощів, чергують бригади КП "Міські дороги", які виконують роботи з очищення зливових стоків. Потоки дощової води змивають з вулиць міста листя і різне сміття, у результаті чого колектори забиваються і гірше відводять воду з вулиць.
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