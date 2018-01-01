В Одесі буревій повалив дерево: постраждало 10 автомобілів. ФОТО





Про це у соціальних мережах повідомляють одесити, передає



У результаті було пошкоджено близько 10 автомобілів.



Як повідомили у прес-службі одеської мерії, внаслідок негоди в Одесі вітер повалив 7 великих гілок і 6 дерев.



"На даний момент співробітниками комунальних підприємств "Міськзелентрест" та "ЖКС" ведуться роботи з ліквідації наслідків: розпил та прибирання дерев, що впали", – йдеться в повідомленні.



Крім того, на всіх ділянках доріг, де найчастіше можливі підтоплення під час сильних дощів, чергують бригади КП "Міські дороги", які виконують роботи з очищення зливових стоків. Потоки дощової води змивають з вулиць міста листя і різне сміття, у результаті чого колектори забиваються і гірше відводять воду з вулиць.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сильний вітер повалив дерева на припарковані автомобілі на вулиці Семінарська в Одесі.Про це у соціальних мережах повідомляють одесити, передає УНН У результаті було пошкоджено близько 10 автомобілів.Як повідомили у прес-службі одеської мерії, внаслідок негоди в Одесі вітер повалив 7 великих гілок і 6 дерев."На даний момент співробітниками комунальних підприємств "Міськзелентрест" та "ЖКС" ведуться роботи з ліквідації наслідків: розпил та прибирання дерев, що впали", – йдеться в повідомленні.Крім того, на всіх ділянках доріг, де найчастіше можливі підтоплення під час сильних дощів, чергують бригади КП "Міські дороги", які виконують роботи з очищення зливових стоків. Потоки дощової води змивають з вулиць міста листя і різне сміття, у результаті чого колектори забиваються і гірше відводять воду з вулиць.

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