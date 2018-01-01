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Міністр відзначив подяками працівників волинської юстиції. ФОТО

Міністр відзначив подяками працівників волинської юстиції. ФОТО
Начальник волинської юстиції у Волинській області Антон Кустик вручив працівникам подяки від Міністерства юстиції.

Про це повідомили на сторінці відомства у Facebook.

Так, подякою Міністра юстиції України Павла Петренка була нагороджена заступник начальника відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Леся Романенко за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов`язків, пов`язаних із реалізацією правової політики та з нагоди професійного свята — Дня юриста.

А головного спеціаліста цього ж відділу Марію Місюк за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов`язків, пов`язаних із реалізацією державної правової політики та з нагоди державного свята — Дня незалежності України відзначили подякою в.о. Державного секретаря, керівника Секретаріату Державного секретаря Міністерства юстиції України Олени Косолапової.
Міністр відзначив подяками працівників волинської юстиції. ФОТО

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Теги: Волинь, юстиція, нагорода
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