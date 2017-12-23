Юні гімнастки з Луцька виступили на чемпіонаті України. ФОТО

У Дніпрі 16-19 листопада сотні юних грацій змагалися в Чемпіонаті України з художньої гімнастики серед спортивних шкіл.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.Конкуренція була надзвичайна. Втім, гімнастки ДЮСШ № 3 завжди налаштовані на максимальну самовіддачу. У групових вправах спортсменки мали можливість перевірити свою майстерність і готовність з дуже потужними суперниками.В загальному заліку серед 2008 р.н. дівчата посіли у групових вправах 8 місце з 26 команд, серед спортсменок 2007 р.н. стали 9-тими з 22 команд, серед 2006 р.н. - 11 місце з 23 команд.У клубному чемпіонаті України серед КМС змагалося понад 100 учасниць.