Юні гімнастки з Луцька виступили на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 20:53
У Дніпрі 16-19 листопада сотні юних грацій змагалися в Чемпіонаті України з художньої гімнастики серед спортивних шкіл.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.
Конкуренція була надзвичайна. Втім, гімнастки ДЮСШ № 3 завжди налаштовані на максимальну самовіддачу. У групових вправах спортсменки мали можливість перевірити свою майстерність і готовність з дуже потужними суперниками.
В загальному заліку серед 2008 р.н. дівчата посіли у групових вправах 8 місце з 26 команд, серед спортсменок 2007 р.н. стали 9-тими з 22 команд, серед 2006 р.н. - 11 місце з 23 команд.
У клубному чемпіонаті України серед КМС змагалося понад 100 учасниць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.
Конкуренція була надзвичайна. Втім, гімнастки ДЮСШ № 3 завжди налаштовані на максимальну самовіддачу. У групових вправах спортсменки мали можливість перевірити свою майстерність і готовність з дуже потужними суперниками.
В загальному заліку серед 2008 р.н. дівчата посіли у групових вправах 8 місце з 26 команд, серед спортсменок 2007 р.н. стали 9-тими з 22 команд, серед 2006 р.н. - 11 місце з 23 команд.
У клубному чемпіонаті України серед КМС змагалося понад 100 учасниць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На луцьких автосервісах – грандіозні черги. ВІДЕО
Сьогодні, 21:21
Розкажуть про хронологію луцького Євромайдану
Сьогодні, 21:12
Юні гімнастки з Луцька виступили на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 20:53
Поспішайте відвідати незвичайні виставки у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 20:51
Волинянин видурив у знайомого телефон
Сьогодні, 20:31
Медіа