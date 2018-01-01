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Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО

Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Тварини у Луцькому зоопарку готуються до настання зими. Тож лучан закликають відвідати звіринець.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Луцького зоопарку у соціальній мережі Facebook.

«До календарної зими – десяток днів. І хоч більшість із вас в очікуванні першого снігу, проте ми запрошуємо на гостину до зоопарку, аби набратися позитиву від наших підопічних та потішитися квітами, які ось-ось приховає пухнаста ковдра або знищить мороз. І нові мешканці, і ваші давні улюбленці - то величезна доза позитиву, яку може отримати кожен, хто прийде у місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста», - йдеться у повідомленні.

Підопічні зоопарку в очікуванні зими - на світлинах Павла Березюка.

Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО

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Теги: зоопарк, Луцьк
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