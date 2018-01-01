Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО

Тварини у Луцькому зоопарку готуються до настання зими. Тож лучан закликають відвідати звіринець.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Луцького зоопарку у соціальній мережі Facebook.«До календарної зими – десяток днів. І хоч більшість із вас в очікуванні першого снігу, проте ми запрошуємо на гостину до зоопарку, аби набратися позитиву від наших підопічних та потішитися квітами, які ось-ось приховає пухнаста ковдра або знищить мороз. І нові мешканці, і ваші давні улюбленці - то величезна доза позитиву, яку може отримати кожен, хто прийде у місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста», - йдеться у повідомленні.Підопічні зоопарку в очікуванні зими - на світлинах