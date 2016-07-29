У Луцьку нарахували 5 жертв торговців людьми





Про це повідомляє



Упродовж 10 місяців цього року спеціалісти здійснювали соціальну роботу з 2 особами, які постраждали від торгівлі людьми. В обох випадках це були постраждалі від трудової експлуатації за кордоном.



Загалом на обліку в управління соцслужб перебуває 5 осіб, які отримали статус постраждалих від торгівлі людьми.



У рамках реабілітації осіб, постраждалих від торгівлі людьми, їм надали комплекс послуг: соціальних, медичних, правових, сприяння у працевлаштуванні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На обліку в управлінні соціальних служб у Луцьку перебувають п’ять осіб, які отримали статус постраждалих від торгівлі людьми.Про це повідомляє Вголос Упродовж 10 місяців цього року спеціалісти здійснювали соціальну роботу з 2 особами, які постраждали від торгівлі людьми. В обох випадках це були постраждалі від трудової експлуатації за кордоном.Загалом на обліку в управління соцслужб перебуває 5 осіб, які отримали статус постраждалих від торгівлі людьми.У рамках реабілітації осіб, постраждалих від торгівлі людьми, їм надали комплекс послуг: соціальних, медичних, правових, сприяння у працевлаштуванні.

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