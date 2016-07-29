вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку нарахували 5 жертв торговців людьми

У Луцьку нарахували 5 жертв торговців людьми
На обліку в управлінні соціальних служб у Луцьку перебувають п’ять осіб, які отримали статус постраждалих від торгівлі людьми.

Про це повідомляє Вголос.

Упродовж 10 місяців цього року спеціалісти здійснювали соціальну роботу з 2 особами, які постраждали від торгівлі людьми. В обох випадках це були постраждалі від трудової експлуатації за кордоном.

Загалом на обліку в управління соцслужб перебуває 5 осіб, які отримали статус постраждалих від торгівлі людьми.

У рамках реабілітації осіб, постраждалих від торгівлі людьми, їм надали комплекс послуг: соціальних, медичних, правових, сприяння у працевлаштуванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: торгівля людьми, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Показали, як на Волині створюють прогноз погоди. ВІДЕО
19 листопад, 22:59
У Луцьку нарахували 5 жертв торговців людьми
19 листопад, 22:33
Лучани нарікають на холодні батареї. ВІДЕО
19 листопад, 22:03
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
19 листопад, 21:44
Схожі новини
Торгівля людьми: як не стати рабом Торгівля людьми: як не стати рабом
29 липень, 2016, 18:21
Лучани нарікають на холодні батареї. ВІДЕО Лучани нарікають на холодні батареї. ВІДЕО
19 листопад, 22:03
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
19 листопад, 21:44
На луцьких автосервісах – грандіозні черги. ВІДЕО На луцьких автосервісах – грандіозні черги. ВІДЕО
19 листопад, 21:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
20 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Показали, як на Волині створюють прогноз погоди. ВІДЕО
19 листопад, 22:59
 0
У Луцьку нарахували 5 жертв торговців людьми
19 листопад, 22:33
 0
Лучани нарікають на холодні батареї. ВІДЕО
19 листопад, 22:03
 0
Мешканці Луцького зоопарку – в очікуванні зими. ФОТО
19 листопад, 21:44
 0
Медіа
відео
1/8