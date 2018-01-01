20 листопада на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження журналістка(на фото).Також 20 листопада особисте свято в спеціаліста відділу інформаційної роботи Луцької міської радита громадської активісткиЗа православним календарем 20 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Валерій та Кирило.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.Сьогодні відзначається Всесвітній день дитини. Ідея його святкування виникла в середині минулого століття, а саме в 1954-му році, коли Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй рекомендувала всім країнам відзначати цей день.Цього дня у 1914 році народився волинський краєзнавець Дмитро Остапюк (помер 24 липня 1984 року).На Волині 20 листопада 2007 року начальником Луцького міськвідділу міліції став Роман Крохмаль.