Волинянин постраждав від вибуху котла: потрібна допомога
Сьогодні, 00:15
На Волині 37-річний Дмитро Хацер із селища Головне серйозно постраждав від вибуху побутового котла у своїй оселі.
Про це повідомляє Район. Любомль.
У понеділок, 19 листопада, о 03.30 в реанімаційне відділення Любомльської райлікарні у важкому стані з термічними опіками парою поступив чоловік (1981 року народження).
Стабілізувавши стан потерпілого, його доставили в обласний опіковий центр у Луцьк, де пацієнта вже прооперували.
За словами сестри Ірини, на порятунок її брата потрібна донорська кров близько 40 осіб.
Рідні звертаються до небайдужих із проханням прийти у райлікарню та здати кров. Група крові – неважлива. Лише потрібно вказати, що кров для Дмитра Володимировича Хацера.
Детальну інформацію можна отримати у реєстратурі.
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Про це повідомляє Район. Любомль.
У понеділок, 19 листопада, о 03.30 в реанімаційне відділення Любомльської райлікарні у важкому стані з термічними опіками парою поступив чоловік (1981 року народження).
Стабілізувавши стан потерпілого, його доставили в обласний опіковий центр у Луцьк, де пацієнта вже прооперували.
За словами сестри Ірини, на порятунок її брата потрібна донорська кров близько 40 осіб.
Рідні звертаються до небайдужих із проханням прийти у райлікарню та здати кров. Група крові – неважлива. Лише потрібно вказати, що кров для Дмитра Володимировича Хацера.
Детальну інформацію можна отримати у реєстратурі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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