вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин постраждав від вибуху котла: потрібна допомога

Волинянин постраждав від вибуху котла: потрібна допомога
На Волині 37-річний Дмитро Хацер із селища Головне серйозно постраждав від вибуху побутового котла у своїй оселі.

Про це повідомляє Район. Любомль.

У понеділок, 19 листопада, о 03.30 в реанімаційне відділення Любомльської райлікарні у важкому стані з термічними опіками парою поступив чоловік (1981 року народження).

Стабілізувавши стан потерпілого, його доставили в обласний опіковий центр у Луцьк, де пацієнта вже прооперували.

За словами сестри Ірини, на порятунок її брата потрібна донорська кров близько 40 осіб.

Рідні звертаються до небайдужих із проханням прийти у райлікарню та здати кров. Група крові – неважлива. Лише потрібно вказати, що кров для Дмитра Володимировича Хацера.

Детальну інформацію можна отримати у реєстратурі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кров, Волинь, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку презентували українське фентезі. ВІДЕО
Сьогодні, 01:32
Волинянин постраждав від вибуху котла: потрібна допомога
Сьогодні, 00:15
20 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Показали, як на Волині створюють прогноз погоди. ВІДЕО
19 листопад, 22:59
У Луцьку нарахували 5 жертв торговців людьми
19 листопад, 22:33
Схожі новини
7-річному волинянину потрібна допомога: лікарі підозрюють енцефаліт 7-річному волинянину потрібна допомога: лікарі підозрюють енцефаліт
26 жовтень, 14:16
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
24 жовтень, 16:39
Катастрофа в Ічні: волиняни зібрали та відправили вантаж допомоги. ВІДЕО Катастрофа в Ічні: волиняни зібрали та відправили вантаж допомоги. ВІДЕО
19 жовтень, 03:12
Майже сотня людей стала донорами крові у Любешові Майже сотня людей стала донорами крові у Любешові
09 жовтень, 17:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку презентували українське фентезі. ВІДЕО
Сьогодні, 01:32
 0
Волинянин постраждав від вибуху котла: потрібна допомога
Сьогодні, 00:15
 0
20 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Показали, як на Волині створюють прогноз погоди. ВІДЕО
19 листопад, 22:59
 0
У Луцьку нарахували 5 жертв торговців людьми
19 листопад, 22:33
 0
Медіа
відео
1/8