Волинянин постраждав від вибуху котла: потрібна допомога

Дмитро Хацер із селища Головне серйозно постраждав від вибуху побутового котла у своїй оселі.



Про це повідомляє



У понеділок, 19 листопада, о 03.30 в реанімаційне відділення Любомльської райлікарні у важкому стані з термічними опіками парою поступив чоловік (1981 року народження).



Стабілізувавши стан потерпілого, його доставили в обласний опіковий центр у Луцьк, де пацієнта вже прооперували.



За словами сестри Ірини, на порятунок її брата потрібна донорська кров близько 40 осіб.



Рідні звертаються до небайдужих із проханням прийти у райлікарню та здати кров. Група крові – неважлива. Лише потрібно вказати, що кров для Дмитра Володимировича Хацера.



Детальну інформацію можна отримати у реєстратурі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 37-річнийіз селища Головне серйозно постраждав від вибуху побутового котла у своїй оселі.Про це повідомляє Район. Любомль У понеділок, 19 листопада, о 03.30 в реанімаційне відділення Любомльської райлікарні у важкому стані з термічними опіками парою поступив чоловік (1981 року народження).Стабілізувавши стан потерпілого, його доставили в обласний опіковий центр у Луцьк, де пацієнта вже прооперували.За словами сестри, на порятунок її брата потрібна донорська кров близько 40 осіб.Рідні звертаються до небайдужих із проханням прийти у райлікарню та здати кров. Група крові – неважлива. Лише потрібно вказати, що кров для Дмитра Володимировича Хацера.Детальну інформацію можна отримати у реєстратурі.

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