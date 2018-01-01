Війну і Майдан я аналізував через Біблію, - волинський пастор

Сергій Шараєвський стверджує, що війна змінила всіх.



Про це він розповів в інтерв’ю виданню



«Війна змінила всіх, зокрема й мене... Насправді не тільки війна, а й ті політичні процеси, що відбувалися, враховуючи два Майдани. Я це все аналізував та фільтрував через Біблію. Ці події змусили звернутися мене до Святого Письма і подумати, чи справді ми повинні бути пацифістами, покірними овечками та баранчиками, які «мекають», коли влада щось говорить…» - зізнався він.



Шараєвський розповів, що вперше поїхав на схід України з гуманітарною місією у серпні 2014 року. Згодом було ще чимало поїздок.



«Окрім цього, я один із співзасновників «Громадського» на Волині, тому їздив на Донбас для зйомок і назбирав вже цілу колекцію матеріалів про війну», - додав Сергій Шараєвський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пастор однієї із протестантських церков на Волиністверджує, що війна змінила всіх.Про це він розповів в інтерв’ю виданню Конкурент «Війна змінила всіх, зокрема й мене... Насправді не тільки війна, а й ті політичні процеси, що відбувалися, враховуючи два Майдани. Я це все аналізував та фільтрував через Біблію. Ці події змусили звернутися мене до Святого Письма і подумати, чи справді ми повинні бути пацифістами, покірними овечками та баранчиками, які «мекають», коли влада щось говорить…» - зізнався він.Шараєвський розповів, що вперше поїхав на схід України з гуманітарною місією у серпні 2014 року. Згодом було ще чимало поїздок.«Окрім цього, я один із співзасновників «Громадського» на Волині, тому їздив на Донбас для зйомок і назбирав вже цілу колекцію матеріалів про війну», - додав Сергій Шараєвський.

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