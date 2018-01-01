Війну і Майдан я аналізував через Біблію, - волинський пастор
Сьогодні, 08:09
Пастор однієї із протестантських церков на Волині Сергій Шараєвський стверджує, що війна змінила всіх.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню Конкурент.
«Війна змінила всіх, зокрема й мене... Насправді не тільки війна, а й ті політичні процеси, що відбувалися, враховуючи два Майдани. Я це все аналізував та фільтрував через Біблію. Ці події змусили звернутися мене до Святого Письма і подумати, чи справді ми повинні бути пацифістами, покірними овечками та баранчиками, які «мекають», коли влада щось говорить…» - зізнався він.
Шараєвський розповів, що вперше поїхав на схід України з гуманітарною місією у серпні 2014 року. Згодом було ще чимало поїздок.
«Окрім цього, я один із співзасновників «Громадського» на Волині, тому їздив на Донбас для зйомок і назбирав вже цілу колекцію матеріалів про війну», - додав Сергій Шараєвський.
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Про це він розповів в інтерв’ю виданню Конкурент.
«Війна змінила всіх, зокрема й мене... Насправді не тільки війна, а й ті політичні процеси, що відбувалися, враховуючи два Майдани. Я це все аналізував та фільтрував через Біблію. Ці події змусили звернутися мене до Святого Письма і подумати, чи справді ми повинні бути пацифістами, покірними овечками та баранчиками, які «мекають», коли влада щось говорить…» - зізнався він.
Шараєвський розповів, що вперше поїхав на схід України з гуманітарною місією у серпні 2014 року. Згодом було ще чимало поїздок.
«Окрім цього, я один із співзасновників «Громадського» на Волині, тому їздив на Донбас для зйомок і назбирав вже цілу колекцію матеріалів про війну», - додав Сергій Шараєвський.
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Коментарі 1
з ним особисто. Рідкісне чмо.
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