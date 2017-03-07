Досудився: чиновника на Волині звільнили за корупцію

Маневицький райсуд за адмінправопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув до відповідальності державного кадастрового реєстратора відділу у Маневицькому районі Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Посадовець, всупереч вимогам закону, не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль.Суд першої інстанції визнав його винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу.Не погоджуючись із постановою суду, правопорушник подав апеляційну скаргу.Волинський апеляційний суд, дослухавшись до доводів прокурорів, залишив цю апеляційну скаргу без задоволення, відтак постанова суду першої інстанції набрала законної сили.Отож посадовцю, окрім сплати штрафу, довелося змінити місце роботи, оскільки чинне законодавство про державну службу передбачає звільнення таких осіб із займаних посад.