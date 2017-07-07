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Змінився голова Луцького Хрестовоздвиженського братства

Змінився голова Луцького Хрестовоздвиженського братства
Новим головою Луцького Хрестовоздвиженського братства обрали кандидата технічних наук, професора Луцького національного технічного університету Ігоря Бурчака.

Про це повідомляє Вісник і К.

Відроджене Луцьке Хрестовоздвиженське братство свою назву перебрало від свого далекого попередника, заснованого в 1617 році. Попереднє – Волинське крайове братство св. ап. Андрія Первозваного припинило свою діяльність наприкінці минулого року. Понад 21 рік його очолював Андрій Бондарчук – письменник, журналіст, народний депутат України І скликання.

Братство заснувало Музей історії Луцького братства, відродило братський некрополь, перевидало забуті твори братчиків старої доби, повернуло до життя ім’я Данила Братковського, провело багато благодійних та просвітницьких заходів.

Під час звітно-виборних зборів Бондарчук подарував Братству мистецьки виготовлену хоругву – головний символ громадської організації. На зборах організації обговорили також питання продовження збору коштів на реконструкцію братського некрополю.

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Теги: братство, Луцьк
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