Змінився голова Луцького Хрестовоздвиженського братства

Ігоря Бурчака.



Про це повідомляє



Відроджене Луцьке Хрестовоздвиженське братство свою назву перебрало від свого далекого попередника, заснованого в 1617 році. Попереднє – Волинське крайове братство св. ап. Андрія Первозваного припинило свою діяльність наприкінці минулого року. Понад 21 рік його очолював Андрій Бондарчук – письменник, журналіст, народний депутат України І скликання.



Братство заснувало Музей історії Луцького братства, відродило братський некрополь, перевидало забуті твори братчиків старої доби, повернуло до життя ім’я Данила Братковського, провело багато благодійних та просвітницьких заходів.



Під час звітно-виборних зборів Бондарчук подарував Братству мистецьки виготовлену хоругву – головний символ громадської організації. На зборах організації обговорили також питання продовження збору коштів на реконструкцію братського некрополю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новим головою Луцького Хрестовоздвиженського братства обрали кандидата технічних наук, професора Луцького національного технічного університетуПро це повідомляє Вісник і К Відроджене Луцьке Хрестовоздвиженське братство свою назву перебрало від свого далекого попередника, заснованого в 1617 році. Попереднє – Волинське крайове братство св. ап. Андрія Первозваного припинило свою діяльність наприкінці минулого року. Понад 21 рік його очолював– письменник, журналіст, народний депутат України І скликання.Братство заснувало Музей історії Луцького братства, відродило братський некрополь, перевидало забуті твори братчиків старої доби, повернуло до життя ім’я Данила Братковського, провело багато благодійних та просвітницьких заходів.Під час звітно-виборних зборів Бондарчук подарував Братству мистецьки виготовлену хоругву – головний символ громадської організації. На зборах організації обговорили також питання продовження збору коштів на реконструкцію братського некрополю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію