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У Луцьку презентували українське фентезі. ВІДЕО

У Луцьку презентували українське фентезі. ВІДЕО
У Луцьку львівська письменниця Наталія Матолінець презентувала свої твори, що мають зацікавити підлітків.

Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфери-ТВ.

Авторка привезла галицьку історію-фентезі та роман – «Варта у Грі» та «Гессі». 27-річна Наталія Матолінець розповідає, що обидва твори спрямовані на підлітків.

«Якщо говорити про «Варту», то це історія про те, як на львівських вулицях в наші дні відбувається небезпечне змагання між темними та світлими магами. А у випадку з «Гессі», то це така розмірена романтична ніжна історія про те, як в столітню давнину юна дівчина намагається знайти своє місце у світі, а виявляється, що світів у її житті два», – каже письменниця.

Реальність та фантастика – це світи, розповідає Наталія Матолінець, в яких значно більше спільного, ніж нам часом здається. А ще, каже дівчина, фантастика завше була присутня у її читацькому житті. Тож бажання писати у цьому жанрі виросло власне з улюблених книг.

Директор бібліотеки, де презентували книгу, Ніна Бочарова каже, в рамках проекту «Літературне відкриття» до читальні запрошують багато письменників з різних міст України. Наталія Матолінець – одна із тих, яка відчуває та описує у книгах саме у такому стилі, який до душі підліткам.



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Теги: презентація, Луцьк
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