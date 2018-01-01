У Луцьку презентували українське фентезі. ВІДЕО

Наталія Матолінець презентувала свої твори, що мають зацікавити підлітків.



Про це пише



Авторка привезла галицьку історію-фентезі та роман – «Варта у Грі» та «Гессі». 27-річна Наталія Матолінець розповідає, що обидва твори спрямовані на підлітків.



«Якщо говорити про «Варту», то це історія про те, як на львівських вулицях в наші дні відбувається небезпечне змагання між темними та світлими магами. А у випадку з «Гессі», то це така розмірена романтична ніжна історія про те, як в столітню давнину юна дівчина намагається знайти своє місце у світі, а виявляється, що світів у її житті два», – каже письменниця.



Реальність та фантастика – це світи, розповідає Наталія Матолінець, в яких значно більше спільного, ніж нам часом здається. А ще, каже дівчина, фантастика завше була присутня у її читацькому житті. Тож бажання писати у цьому жанрі виросло власне з улюблених книг.



Директор бібліотеки, де презентували книгу, Ніна Бочарова каже, в рамках проекту «Літературне відкриття» до читальні запрошують багато письменників з різних міст України. Наталія Матолінець – одна із тих, яка відчуває та описує у книгах саме у такому стилі, який до душі підліткам.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку львівська письменницяпрезентувала свої твори, що мають зацікавити підлітків.Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфери-ТВ.Авторка привезла галицьку історію-фентезі та роман – «Варта у Грі» та «Гессі». 27-річна Наталія Матолінець розповідає, що обидва твори спрямовані на підлітків.«Якщо говорити про «Варту», то це історія про те, як на львівських вулицях в наші дні відбувається небезпечне змагання між темними та світлими магами. А у випадку з «Гессі», то це така розмірена романтична ніжна історія про те, як в столітню давнину юна дівчина намагається знайти своє місце у світі, а виявляється, що світів у її житті два», – каже письменниця.Реальність та фантастика – це світи, розповідає Наталія Матолінець, в яких значно більше спільного, ніж нам часом здається. А ще, каже дівчина, фантастика завше була присутня у її читацькому житті. Тож бажання писати у цьому жанрі виросло власне з улюблених книг.Директор бібліотеки, де презентували книгу,каже, в рамках проекту «Літературне відкриття» до читальні запрошують багато письменників з різних міст України. Наталія Матолінець – одна із тих, яка відчуває та описує у книгах саме у такому стилі, який до душі підліткам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію