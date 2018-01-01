вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій лікарні жінка торгувала наркотиками

У луцькій лікарні жінка торгувала наркотиками
У Луцьку жінка намагалася збути амфетамін у Луцькій міській клінічній лікарні.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12 листопада, – пишуть Волинські Новини.

Під час судового засідання вдалося встановити, що обвинувачена незаконно придбала з метою збуту порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину – амфетамін. Потім жінка принесла наркотики в травматологічне відділення КЗ «Луцька міська клінічна лікарня», що на проспекті Відродження, 13.

14 серпня 2018 року в ході проведення працівниками УПН ГУНП у Волинській області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки обвинувачена, знаходячись в приміщенні палати травматологічного відділення КЗ «Луцька міська клінічна лікарня», за 400 гривень збула поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною, яка того ж дня була вилучена працівниками поліції.

Згідно з висновку судової експертизи наркотичних засобів речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0178 грам.

В підготовчому судовому засіданні між прокурором та обвинуваченою був укладений договір про визнання винуватості.

Отож, суд визнав її винною та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі, однак на підставі ст. 75, 76 КК звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 2 років вона не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Луцьк, Волинь, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 20 листопада
Сьогодні, 09:00
Луцький фотограф поділився світлинами морозного листопаду
Сьогодні, 08:48
У луцькій лікарні жінка торгувала наркотиками
Сьогодні, 08:33
Війну і Майдан я аналізував через Біблію, - волинський пастор
Сьогодні, 08:09
Досудився: чиновника на Волині звільнили за корупцію
Сьогодні, 07:04
Схожі новини
Хто став новим головою Луцького міськрайонного суду Хто став новим головою Луцького міськрайонного суду
16 листопад, 16:45
Затримання великої партії кокаїну на «Ягодині»: подробиці суду Затримання великої партії кокаїну на «Ягодині»: подробиці суду
09 вересень, 12:15
Судили наркоділка, який хотів вивезти у Польщу канабіс Судили наркоділка, який хотів вивезти у Польщу канабіс
03 серпень, 10:58
Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами
25 липень, 15:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 20 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
Луцький фотограф поділився світлинами морозного листопаду
Сьогодні, 08:48
 0
У луцькій лікарні жінка торгувала наркотиками
Сьогодні, 08:33
 0
Війну і Майдан я аналізував через Біблію, - волинський пастор
Сьогодні, 08:09
 0
Досудився: чиновника на Волині звільнили за корупцію
Сьогодні, 07:04
 0
Медіа
відео
1/8