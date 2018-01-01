У луцькій лікарні жінка торгувала наркотиками





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12 листопада, – пишуть



Під час судового засідання вдалося встановити, що обвинувачена незаконно придбала з метою збуту порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину – амфетамін. Потім жінка принесла наркотики в травматологічне відділення КЗ «Луцька міська клінічна лікарня», що на проспекті Відродження, 13.



14 серпня 2018 року в ході проведення працівниками УПН ГУНП у Волинській області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки обвинувачена, знаходячись в приміщенні палати травматологічного відділення КЗ «Луцька міська клінічна лікарня», за 400 гривень збула поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною, яка того ж дня була вилучена працівниками поліції.



Згідно з висновку судової експертизи наркотичних засобів речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0178 грам.



В підготовчому судовому засіданні між прокурором та обвинуваченою був укладений договір про визнання винуватості.



Отож, суд визнав її винною та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі, однак на підставі ст. 75, 76 КК звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 2 років вона не вчинить нового злочину.

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