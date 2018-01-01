Луцький фотограф поділився світлинами морозного листопаду





Він опублікував її на своїй сторінці у Facebook.



«Скромні пейзажі листопада...» – підписав фото автор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин ранішнього, морозного Луцька.Він опублікував її на своїй сторінці у Facebook.«Скромні пейзажі листопада...» – підписав фото автор.

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