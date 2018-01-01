Луцький фотограф поділився світлинами морозного листопаду
Сьогодні, 08:48
Фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин ранішнього, морозного Луцька.
Він опублікував її на своїй сторінці у Facebook.
«Скромні пейзажі листопада...» – підписав фото автор.
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Він опублікував її на своїй сторінці у Facebook.
«Скромні пейзажі листопада...» – підписав фото автор.
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