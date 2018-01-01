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Луцький фотограф поділився світлинами морозного листопаду

Луцький фотограф поділився світлинами морозного листопаду
Фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин ранішнього, морозного Луцька.

Він опублікував її на своїй сторінці у Facebook.

«Скромні пейзажі листопада...» – підписав фото автор.

Луцький фотограф поділився світлинами морозного листопаду
Луцький фотограф поділився світлинами морозного листопаду
Луцький фотограф поділився світлинами морозного листопаду
Луцький фотограф поділився світлинами морозного листопаду
Луцький фотограф поділився світлинами морозного листопаду

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Теги: Луцьк, фото, осінь, погода
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