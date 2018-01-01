У Києві 12-річний хлопець впав у крижане озеро. ВІДЕО
Сьогодні, 09:21
У столиці підліток впав у крижане озеро. Його звідти витягнув колишній морпіх, який був неподалік.
Про це ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
Це сталося вечором на штучній водоймі, куди з невідомих причин упав 12-річний хлопчик. Лід під дитиною не провалився, а перехожі, що побачили інцидент, забили на сполох. Спершу ніхто не наважувався спуститися на лід, але згодом це зробив один із чоловіків. Сергій – помічник депутата Київради, напередодні з шефом був на зустрічі в ресторані. Раптом в заклад забігли люди у пошуках приладдя, яке могло б допомогти витягти дитину. Колишній морпіх разом з іншими вибіг на вулицю, оцінив ситуацію, роздягся і стрибнув на кригу.
"Поламав лід, взяв його за ноги, сказав йому, щоб він заспокоївся, що все буде добре, а він тільки стогнав і казав, що в мене рука, рука, рука", - розповів Сергій Панарін.
Хлопець переліз огороджувальний парканчик навколо водойми. І раптом полетів з кількаметрової висоти вниз на кригу. Там не зміг і поворухнутись. Люди, що гуляли парком, спробували витягти хлопця, але марно. Аж поки один з чоловіків не роздягнувся і пірнув під лід.
Дитину дістали та відвезли в лікарню. В цей час уже професійні рятувальники взялися витягати Сергія. Вони кажуть, що в такій ситуації час іде на хвилини. "Більше 10 хвилин – і людина замерзає, серце зупиняється", - розповів заступник начальника загону спецпризначення ДСНС Юрій Білецький. Сергія витягли швидко, тепер він тішиться, що навіть нежитю немає.
Врятованого 12-річного хлопця звати Антон. Він уже вдома – із поламаною рукою і подряпинами на носі й голові. Хлопець соромиться камери, але коротко розповідає: перед тим, як впасти, сидів на парканчику біля водойми і сварився з дівчинкою-ровесницею. Вона, каже, його штовхнула, далі – пам’ятає погано.
Мати Антона Леся розповідає, що нині родина намагається отямитись від шоку. Але згодом, запевняє, знайде батьків кривдниці сина і попросить пояснити дитині про небезпеку її вчинку. Антон тим часом через ТСН вирішив зробити те, що одразу після порятунку не встиг. "Дякую, дядя Сергію. Величезне", - сказав він.
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Про це ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
Це сталося вечором на штучній водоймі, куди з невідомих причин упав 12-річний хлопчик. Лід під дитиною не провалився, а перехожі, що побачили інцидент, забили на сполох. Спершу ніхто не наважувався спуститися на лід, але згодом це зробив один із чоловіків. Сергій – помічник депутата Київради, напередодні з шефом був на зустрічі в ресторані. Раптом в заклад забігли люди у пошуках приладдя, яке могло б допомогти витягти дитину. Колишній морпіх разом з іншими вибіг на вулицю, оцінив ситуацію, роздягся і стрибнув на кригу.
"Поламав лід, взяв його за ноги, сказав йому, щоб він заспокоївся, що все буде добре, а він тільки стогнав і казав, що в мене рука, рука, рука", - розповів Сергій Панарін.
Хлопець переліз огороджувальний парканчик навколо водойми. І раптом полетів з кількаметрової висоти вниз на кригу. Там не зміг і поворухнутись. Люди, що гуляли парком, спробували витягти хлопця, але марно. Аж поки один з чоловіків не роздягнувся і пірнув під лід.
Дитину дістали та відвезли в лікарню. В цей час уже професійні рятувальники взялися витягати Сергія. Вони кажуть, що в такій ситуації час іде на хвилини. "Більше 10 хвилин – і людина замерзає, серце зупиняється", - розповів заступник начальника загону спецпризначення ДСНС Юрій Білецький. Сергія витягли швидко, тепер він тішиться, що навіть нежитю немає.
Врятованого 12-річного хлопця звати Антон. Він уже вдома – із поламаною рукою і подряпинами на носі й голові. Хлопець соромиться камери, але коротко розповідає: перед тим, як впасти, сидів на парканчику біля водойми і сварився з дівчинкою-ровесницею. Вона, каже, його штовхнула, далі – пам’ятає погано.
Мати Антона Леся розповідає, що нині родина намагається отямитись від шоку. Але згодом, запевняє, знайде батьків кривдниці сина і попросить пояснити дитині про небезпеку її вчинку. Антон тим часом через ТСН вирішив зробити те, що одразу після порятунку не встиг. "Дякую, дядя Сергію. Величезне", - сказав він.
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