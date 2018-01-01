вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку люди незаконно зрізали дерева. ФОТО

У Луцьку люди незаконно зрізали дерева. ФОТО
У Луцьку на проспекті Відродження люди зрізували фруктові дерева.

Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти у Луцькраді.

Небайдужі лучани зателефонували на телефон «гарячої» лінії відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти та повідомили, що за вказаною адресою люди ріжуть дерева. Для з’ясування усіх обставин, на місце події відразу прибув інспектор муніципальної варти. Йому вдалося з’ясувати, що зрізання здійснили без належних на це документів.

За такі дії інспектор департаменту муніципальної варти покарав голову ОСББ. Він склав на нього адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

«На жаль, тільки дерев назад не повернеш», – йдеться у дописі.
У Луцьку люди незаконно зрізали дерева. ФОТО
У Луцьку люди незаконно зрізали дерева. ФОТО
У Луцьку люди незаконно зрізали дерева. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі мешканці виявили 50-кілограмову авіаційну бомбу. ФОТО
Сьогодні, 10:11
Власники «євроблях» виїхали перекривати трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 09:58
У Луцьку люди незаконно зрізали дерева. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Сьогодні, 09:30
У Києві 12-річний хлопець впав у крижане озеро. ВІДЕО
Сьогодні, 09:21
Схожі новини
Муніципали у Луцьку «накрили» чергову точку продажу сурогату. ФОТО Муніципали у Луцьку «накрили» чергову точку продажу сурогату. ФОТО
18 листопад, 19:45
У Луцьку покарали чоловіка, який проводив розкопки без належних документів. ФОТО У Луцьку покарали чоловіка, який проводив розкопки без належних документів. ФОТО
13 листопад, 15:16
У Луцьку муніципали покарали палія листя. ФОТО У Луцьку муніципали покарали палія листя. ФОТО
27 жовтень, 14:51
У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО
26 жовтень, 19:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Власники «блях» заблокували трасу: волинян попереджають про обмежений рух
Сьогодні, 10:26
 0
У Ковелі мешканці виявили 50-кілограмову авіаційну бомбу. ФОТО
Сьогодні, 10:11
 0
Власники «євроблях» виїхали перекривати трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 09:58
 0
У Луцьку люди незаконно зрізали дерева. ФОТО
Сьогодні, 09:40
 0
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8