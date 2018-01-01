У Луцьку люди незаконно зрізали дерева. ФОТО

У Луцьку на проспекті Відродження люди зрізували фруктові дерева.Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти у Луцькраді.Небайдужі лучани зателефонували на телефон «гарячої» лінії відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти та повідомили, що за вказаною адресою люди ріжуть дерева. Для з’ясування усіх обставин, на місце події відразу прибув інспектор муніципальної варти. Йому вдалося з’ясувати, що зрізання здійснили без належних на це документів.За такі дії інспектор департаменту муніципальної варти покарав голову ОСББ. Він склав на нього адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).«На жаль, тільки дерев назад не повернеш», – йдеться у дописі.