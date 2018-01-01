Власники «євроблях» виїхали перекривати трасу Луцьк-Ковель. ФОТО





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Власники автомобілів на єврономерах вирушили з центру Луцька у село Княгининок, де в рамках Всеукраїнської акції непокори планують перекрити трасу Луцьк-Ковель. Протестувальники вимагають накласти вето на закони №8487 і №8488, відправити їх на доопрацювання та внести правки, запропоновані активістами.



На акцію протесту колона автівок вирушила о 9:30 з Театрального майдану. Саме перекриття траси стартує у селі Княгининок о 10 годині.



Головною вимогою водіїв є відміна законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема, про відміну коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу.



Організатори кажуть, що вони розуміють, що акції створять ускладнення руху в точках їх проведення, тож просять водіїв оминати вказані на мапі місця протесту, оскільки не хочуть завдавати незручностей.



Окрім того, ще однією точкою перекриття стане траса E 373 біля села Старовойтове, що неподалік митного посту «Ягодин».



Зазначимо, що представники ГО «Автомайдан Волині» відмовились брати участь в блокуванні доріг Волині через те, що це створить незручності для водіїв, тож у протесті беруть участь представники Волинського осередку ГО «Авто Євро Сила».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку власники автомобілів на єврореєстрації вирушили до Княгининку, щоб перекрити трасу М19.Про це пишуть Волинські Новини Власники автомобілів на єврономерах вирушили з центру Луцька у село Княгининок, де в рамках Всеукраїнської акції непокори планують перекрити трасу Луцьк-Ковель. Протестувальники вимагають накласти вето на закони №8487 і №8488, відправити їх на доопрацювання та внести правки, запропоновані активістами.На акцію протесту колона автівок вирушила о 9:30 з Театрального майдану. Саме перекриття траси стартує у селі Княгининок о 10 годині.Головною вимогою водіїв є відміна законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема, про відміну коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу.Організатори кажуть, що вони розуміють, що акції створять ускладнення руху в точках їх проведення, тож просять водіїв оминати вказані на мапі місця протесту, оскільки не хочуть завдавати незручностей.Окрім того, ще однією точкою перекриття стане траса E 373 біля села Старовойтове, що неподалік митного посту «Ягодин».Зазначимо, що представники ГО «Автомайдан Волині» відмовились брати участь в блокуванні доріг Волині через те, що це створить незручності для водіїв, тож у протесті беруть участь представники Волинського осередку ГО «Авто Євро Сила».

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