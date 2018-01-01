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Власники «євроблях» виїхали перекривати трасу Луцьк-Ковель. ФОТО

Власники «євроблях» виїхали перекривати трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
У Луцьку власники автомобілів на єврореєстрації вирушили до Княгининку, щоб перекрити трасу М19.

Про це пишуть Волинські Новини.

Власники автомобілів на єврономерах вирушили з центру Луцька у село Княгининок, де в рамках Всеукраїнської акції непокори планують перекрити трасу Луцьк-Ковель. Протестувальники вимагають накласти вето на закони №8487 і №8488, відправити їх на доопрацювання та внести правки, запропоновані активістами.

На акцію протесту колона автівок вирушила о 9:30 з Театрального майдану. Саме перекриття траси стартує у селі Княгининок о 10 годині.

Головною вимогою водіїв є відміна законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема, про відміну коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу.

Організатори кажуть, що вони розуміють, що акції створять ускладнення руху в точках їх проведення, тож просять водіїв оминати вказані на мапі місця протесту, оскільки не хочуть завдавати незручностей.

Окрім того, ще однією точкою перекриття стане траса E 373 біля села Старовойтове, що неподалік митного посту «Ягодин».

Зазначимо, що представники ГО «Автомайдан Волині» відмовились брати участь в блокуванні доріг Волині через те, що це створить незручності для водіїв, тож у протесті беруть участь представники Волинського осередку ГО «Авто Євро Сила».
Власники «євроблях» виїхали перекривати трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
Власники «євроблях» виїхали перекривати трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
Власники «євроблях» виїхали перекривати трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
Власники «євроблях» виїхали перекривати трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
Власники «євроблях» виїхали перекривати трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
Власники «євроблях» виїхали перекривати трасу Луцьк-Ковель. ФОТО
Власники «євроблях» виїхали перекривати трасу Луцьк-Ковель. ФОТО

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Теги: Луцьк, євробляха, протест, Княгининок
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Коментарі 5
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А чи не забагато вони хочуть. І так їздять авансом
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А з траси зразу на шрот
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Щоби внести правки,потрібно,щоб Закони були підписані Головою ВР,Президентом і опубліковані в пресі.А якщо Президент ветує,то повертає в ВР для подолання вето.Це ще не зроблено.То чому ці не власники авто блокують магістралі?Це злочин і повинен бути покараний кожен блокувальник.Ви не правки хочете.Ви хочете за невелику суму узаконити чужі автівки і не нести відповідальності.Це шлях в нікуди.Вас використають деякі політикани і потому.
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задовбали ці халявщики бляХАРІ. Може всім підприємцям зібратися, та перекрити всі вулиці, бо не хочуть платити податки? Свідомо заганяли в Україну свої тарантайки з метою уникнути сплати податків, а тепер ще й хочуть узаконити своє беззаконня.
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Колоною на Брище! Там сміття збирають!там вами тішитимуться! Мотлох повиинен бути на смітнику!
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