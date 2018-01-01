У Ковелі мешканці виявили 50-кілограмову авіаційну бомбу. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Зазначають, що снаряд знайшли мешканці Ковеля.



Як йдеться у повідомленні рятувальників, 50-кілограмову бомбу знищили 19 листопада.



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