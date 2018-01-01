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У Ковелі мешканці виявили 50-кілограмову авіаційну бомбу. ФОТО

У Ковелі мешканці виявили 50-кілограмову авіаційну бомбу. ФОТО
На Волині рятувальники вилучили та знищили авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Зазначають, що снаряд знайшли мешканці Ковеля.

Як йдеться у повідомленні рятувальників, 50-кілограмову бомбу знищили 19 листопада.
У Ковелі мешканці виявили 50-кілограмову авіаційну бомбу. ФОТО

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Теги: бомба, снаряд, рятувальник, Ковель, Волинь
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Коментарі 1
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Дивно. На ній навіть фарба майже не облупилася. А це часом не звичайна навчальна болванка, яку загубили сучані "українські соколи" десь поблизу авіаційного полігону Повурськ?. Бо на бомбу часів 2-ї світової дуже не схоже. Вона б мала бути вже геть іржавою.
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