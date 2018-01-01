Власники «блях» заблокували трасу: волинян попереджають про обмежений рух
Сьогодні, 10:26
У Княгининку на трасі М19 триває протест власників авто на єврореєстрації. Рух дорогою ускладнений.
Про це на сторінці "Княгининівська ОТГ" написала голова громади Олена Твердохліб.
«Усі хто рухається в напрямку Ковеля та на Луцьк! Траса М19 рух обмежений», – пише Олена Твердохліб.
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Про це на сторінці "Княгининівська ОТГ" написала голова громади Олена Твердохліб.
«Усі хто рухається в напрямку Ковеля та на Луцьк! Траса М19 рух обмежений», – пише Олена Твердохліб.
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Коментарі 1
Де поліцаї??? Порушення правил дорожнього руху!!! Де протоколи??? Чи вони сліпі???
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