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Власники «блях» заблокували трасу: волинян попереджають про обмежений рух

Власники «блях» заблокували трасу: волинян попереджають про обмежений рух
У Княгининку на трасі М19 триває протест власників авто на єврореєстрації. Рух дорогою ускладнений.

Про це на сторінці "Княгининівська ОТГ" написала голова громади Олена Твердохліб.

«Усі хто рухається в напрямку Ковеля та на Луцьк! Траса М19 рух обмежений», – пише Олена Твердохліб.
Власники «блях» заблокували трасу: волинян попереджають про обмежений рух
Власники «блях» заблокували трасу: волинян попереджають про обмежений рух

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Теги: траса, Волинь, Княгининок, євробляха
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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Де поліцаї??? Порушення правил дорожнього руху!!! Де протоколи??? Чи вони сліпі???
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