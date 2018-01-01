Власники «блях» заблокували трасу: волинян попереджають про обмежений рух





Про це на сторінці "Княгининівська ОТГ" написала голова громади Олена Твердохліб.



«Усі хто рухається в напрямку Ковеля та на Луцьк! Траса М19 рух обмежений», – пише Олена Твердохліб.



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