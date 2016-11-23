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Лучан закликають запалити пам'ятну свічку на підвіконні кожної домівки

Лучан закликають запалити пам'ятну свічку на підвіконні кожної домівки
У Луцьку 24 листопада відбудуться заходи щодо вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні.

Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови від 19 листопада.

Зазначають, що заходи відбуватимуться за такою програмою:

- 15:00 - скорботна хода від Театрального майдану до Замкової площі;

- 15:30 - панахида за померлими від голодоморів 1932-33 років;

- 16:00 - громадська акція «Запали свічку!».

Згодом відбудеться покладання квітів до пам’ятного знака Християнському милосердю волинян на території Хресто-Воздвиженської церкви та пам’ятника жертвам політичних репресій на Замковій площі.

Під час проведення скорботної ходи та панахиди за загиблими від голодоморів в Україні буде зупинено рух транспорту через Братський міст, на вулицях Данила Галицького, Братковського, Замковій площі обмежать рух транспорту під час скорботних заходів.

Тож усіх лучан запрошують долучитися до скорботних заходів та запалити о 16:00 свічки на підвіконнях своїх осель в пам'ять про мільйони втрачених життів.




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Теги: голодомор, Луцьк, вшанування
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