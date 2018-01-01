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Запалили факели, поставили намети: у Княгининку триває протест «євробляхарів». ВІДЕО

Запалили факели, поставили намети: у Княгининку триває протест «євробляхарів». ВІДЕО
У Княгининку на трасі М19 триває протест власників авто на єврореєстрації. Рух дорогою ускладнений.

Учасники акції протесту палять факели, увімкнули музику. На місце акції протесту привезли бочку та дрова для розпалювання вогню, йдеться у прямій трансляції Суспільного.Волинь з місця події.

Як розповів журналістам голова Волинського осередку ГО «Авто Євро Сила» Рустам Ельмурадов, участь у цьому дійстві бере майже 50 автомобілів і приблизно 100 автомобілістів. До слова, серед учасників – не лише чоловіки, але і жінки.

На місці працюють правоохоронці.

Через перекриття дороги вже утворився затор із декількох десятків автомобілів. Учасники акції протесту називають її безстроковою.


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Теги: євробляха, Волинь, протест, Княгининок
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Коментарі 3
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а хто дасть адекватну відповідь на запитання ЯКОГО МИЛОГО ПРОСТИЙ НАРОД МАЄ НЕЗРУЧНОСТІ ЧЕРЕЗ КУПКУ ХИТРОВИМАХАНИХ??? Їдьте облдержадміністрацію заблокуйте, дятли. МІськраду заблокуйте. ЧОМУ прості люди повинні через довбограїв стояти???
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Обладміністрація і міськрада тут ні до чого,можливо окремі партійки,або їх представники(скоро вибори).Такі речі вирішує виключно Верховна Рада,що вона і зробила.Закони ще не підписані.Там думають...До відповідальності "перекривальщиків"нехай притягують правоохоронці.Чекаємо.
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Как это быдло уже надоело.
Одного не понимаю: откуда у сограждан у которых нет денег на нормальную машину есть деньги на бензин пот33 грн?
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