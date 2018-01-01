Запалили факели, поставили намети: у Княгининку триває протест «євробляхарів». ВІДЕО





Учасники акції протесту палять факели, увімкнули музику. На місце акції протесту привезли бочку та дрова для розпалювання вогню, йдеться у прямій трансляції



Як розповів журналістам голова Волинського осередку ГО «Авто Євро Сила» Рустам Ельмурадов, участь у цьому дійстві бере майже 50 автомобілів і приблизно 100 автомобілістів. До слова, серед учасників – не лише чоловіки, але і жінки.



На місці працюють правоохоронці.



Через перекриття дороги вже утворився затор із декількох десятків автомобілів. Учасники акції протесту називають її безстроковою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Княгининку на трасі М19 триває протест власників авто на єврореєстрації. Рух дорогою ускладнений.Учасники акції протесту палять факели, увімкнули музику. На місце акції протесту привезли бочку та дрова для розпалювання вогню, йдеться у прямій трансляції Суспільного.Волинь з місця події.Як розповів журналістам голова Волинського осередку ГО «Авто Євро Сила», участь у цьому дійстві бере майже 50 автомобілів і приблизно 100 автомобілістів. До слова, серед учасників – не лише чоловіки, але і жінки.На місці працюють правоохоронці.Через перекриття дороги вже утворився затор із декількох десятків автомобілів. Учасники акції протесту називають її безстроковою.

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