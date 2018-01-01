Волиняни зібрали допомогу бійцям на Схід





Військовий капелан Олександр Ружило вже п'ятий рік збирає і доставляє волонтерську допомогу бійцям АТО і жителям Донбасу, - пише



Із окупованого сходу України на Маневиччину переїхали його п’ятеро дітей та дружина, а сам пан Олександр став капеланом 24-ї, 54-ї, а зараз 93-ї окремої мобілізованої бригади.



«Дорога туди – це квиток в один бік. Завжди їду і прощаюся з рідними…», – каже капелан, і попри небезпеку, знову й знову їде на схід, де допомоги й молитви чекають оборонці нашої країни.



Ось і нещодавно за підтримки жителів Маневиччини відбулася ще одна така поїздка.



"Дякую всім добрим і небайдужим людям, які зробили можливою чергову поїздку на схід України: Петру Міцевському, Галині Хмеляр, Андрію Яцині, Володимиру Радіону, Олександру Лановому, Анатолію Бричці, Оконській сільській раді, дівчатам із центральної районної бібліотеки за смачні пироги і солодощі, директору Василю Давидюку і діткам школи села Костюхнівка за вареники і вітамінні заготовки для наших захисників. Всім іншим, хто допомагав в цій справі. Дякую всім. Все це було доставлено нашим землякам в 10-ту і 14-ту бригади. Дякую Богу за Його охорону і допомогу, дякую за Ваші молитви. Як хочеться, щоб скоріше закінчилася ця війна і не гинули б молоді люди... Просімо в Бога миру і благословіння для нашої України!" – із вдячністю прокоментував капелан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Маневиччини зібрали гуманітарну допомогу українським захисникам.Військовий капелан Олександр Ружило вже п'ятий рік збирає і доставляє волонтерську допомогу бійцям АТО і жителям Донбасу, - пише Волинь-нова Із окупованого сходу України на Маневиччину переїхали його п’ятеро дітей та дружина, а сам пан Олександр став капеланом 24-ї, 54-ї, а зараз 93-ї окремої мобілізованої бригади.«Дорога туди – це квиток в один бік. Завжди їду і прощаюся з рідними…», – каже капелан, і попри небезпеку, знову й знову їде на схід, де допомоги й молитви чекають оборонці нашої країни.Ось і нещодавно за підтримки жителів Маневиччини відбулася ще одна така поїздка."Дякую всім добрим і небайдужим людям, які зробили можливою чергову поїздку на схід України: Петру Міцевському, Галині Хмеляр, Андрію Яцині, Володимиру Радіону, Олександру Лановому, Анатолію Бричці, Оконській сільській раді, дівчатам із центральної районної бібліотеки за смачні пироги і солодощі, директору Василю Давидюку і діткам школи села Костюхнівка за вареники і вітамінні заготовки для наших захисників. Всім іншим, хто допомагав в цій справі. Дякую всім. Все це було доставлено нашим землякам в 10-ту і 14-ту бригади. Дякую Богу за Його охорону і допомогу, дякую за Ваші молитви. Як хочеться, щоб скоріше закінчилася ця війна і не гинули б молоді люди... Просімо в Бога миру і благословіння для нашої України!" – із вдячністю прокоментував капелан.

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