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Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей

Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей
У стінах Палацу культури відбувся ювілейний концерт «У сяйві мелодій», приурочений до 60-ї річниці Духового оркестру Палацу культури міста Луцька.

Про це повідомили у луцькій мерії.

Для усіх присутніх оркестр під керівництвом заслуженого працівника культури України Анатолія Вихованця виконав такі композиції, як «Зоряний вальс», українську народну пісню «Ти до мене не ходи» (вокал – Ірина Вихованець), «Батіжок» (за участю вокального гурту «Нота-нео»), «Дим» (за участю ансамблю скрипалів Волинського коледжу культури і мистецтв ім. І. Стравінського) та багато інших.

Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей
Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей
Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей
Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей
Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей
Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей
Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей
Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей
Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей
Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей

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Теги: концерт, музика
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