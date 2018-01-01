Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей





Про це повідомили у луцькій мерії.



Для усіх присутніх оркестр під керівництвом заслуженого працівника культури України Анатолія Вихованця виконав такі композиції, як «Зоряний вальс», українську народну пісню «Ти до мене не ходи» (вокал – Ірина Вихованець), «Батіжок» (за участю вокального гурту «Нота-нео»), «Дим» (за участю ансамблю скрипалів Волинського коледжу культури і мистецтв ім. І. Стравінського) та багато інших.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У стінах Палацу культури відбувся ювілейний концерт «У сяйві мелодій», приурочений до 60-ї річниці Духового оркестру Палацу культури міста Луцька.Про це повідомили у луцькій мерії.Для усіх присутніх оркестр під керівництвом заслуженого працівника культури Українивиконав такі композиції, як «Зоряний вальс», українську народну пісню «Ти до мене не ходи» (вокал – Ірина Вихованець), «Батіжок» (за участю вокального гурту «Нота-нео»), «Дим» (за участю ансамблю скрипалів Волинського коледжу культури і мистецтв ім. І. Стравінського) та багато інших.

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