Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька відгуляв ювілей
Сьогодні, 18:18
У стінах Палацу культури відбувся ювілейний концерт «У сяйві мелодій», приурочений до 60-ї річниці Духового оркестру Палацу культури міста Луцька.
Про це повідомили у луцькій мерії.
Для усіх присутніх оркестр під керівництвом заслуженого працівника культури України Анатолія Вихованця виконав такі композиції, як «Зоряний вальс», українську народну пісню «Ти до мене не ходи» (вокал – Ірина Вихованець), «Батіжок» (за участю вокального гурту «Нота-нео»), «Дим» (за участю ансамблю скрипалів Волинського коледжу культури і мистецтв ім. І. Стравінського) та багато інших.
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Про це повідомили у луцькій мерії.
Для усіх присутніх оркестр під керівництвом заслуженого працівника культури України Анатолія Вихованця виконав такі композиції, як «Зоряний вальс», українську народну пісню «Ти до мене не ходи» (вокал – Ірина Вихованець), «Батіжок» (за участю вокального гурту «Нота-нео»), «Дим» (за участю ансамблю скрипалів Волинського коледжу культури і мистецтв ім. І. Стравінського) та багато інших.
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