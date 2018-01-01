У Дніпрі – масова аварія: постраждало троє людей. ФОТО





Про це повідомляє



Так, сигнал про ДТП на перехресті вулиці Космічної та Запорізького шосе надійшла до рятувальників 19 листопада о 20:00.



"По прибуттю до місця події, рятувальники встановили, що відбулося зіткнення десяти легкових автомобілів, а саме: двох автомобілів марки BMW, автомобілів Nissan, "Таврія", "Жигулі", KIА, Fiat, Daewoo Lanos, Skoda та Subaru Forester", – йдеться в повідомленні.



Внаслідок аварії постраждало три особи. Одного з постраждалих діставали з автомобіля BMW за допомогою гідравлічного інструменту, чоловіка доставили до карети швидкої медичної допомоги.



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