Опублікували ретрофото волинського містечка





Фото у спільноті "Горохів – моє місто!" опублікував краєзнавець Андрій Кленк.



«Берестечко. Фотографії використав з "книги пам'яті для єврейської громади Берестечка, Боремля та околиць"» – пише Андрій Кленк.



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