Опублікували ретрофото волинського містечка
Сьогодні, 11:33
У мережі з'явились ретрофотографії міста Берестечко на Волині.
Фото у спільноті "Горохів – моє місто!" опублікував краєзнавець Андрій Кленк.
«Берестечко. Фотографії використав з "книги пам'яті для єврейської громади Берестечка, Боремля та околиць"» – пише Андрій Кленк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Невпізнавана Волинь на ретрофото
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото у спільноті "Горохів – моє місто!" опублікував краєзнавець Андрій Кленк.
«Берестечко. Фотографії використав з "книги пам'яті для єврейської громади Берестечка, Боремля та околиць"» – пише Андрій Кленк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Невпізнавана Волинь на ретрофото
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Показали неймовірні фото чайок з волинського нацпарку
Сьогодні, 11:47
У «Промені» відбудеться Christmas Market*
Сьогодні, 11:36
Опублікували ретрофото волинського містечка
Сьогодні, 11:33
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Сьогодні, 11:29
У Дніпрі – масова аварія: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 11:23
Медіа