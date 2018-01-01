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Опублікували ретрофото волинського містечка

Опублікували ретрофото волинського містечка
У мережі з'явились ретрофотографії міста Берестечко на Волині.

Фото у спільноті "Горохів – моє місто!" опублікував краєзнавець Андрій Кленк.

«Берестечко. Фотографії використав з "книги пам'яті для єврейської громади Берестечка, Боремля та околиць"» – пише Андрій Кленк.

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Опублікували ретрофото волинського містечка
Опублікували ретрофото волинського містечка
Опублікували ретрофото волинського містечка
Опублікували ретрофото волинського містечка
Опублікували ретрофото волинського містечка
Опублікували ретрофото волинського містечка

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Теги: ретрофото, Берестечко, Волинь
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