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У «Промені» відбудеться Christmas Market*

У «Промені» відбудеться Christmas Market*
Так хочеться зануритись в передсвяткову атмосферу, з пряним запахом глінтвейну, світлом мерехтливих вогників, яскравістю ялинкових прикрас... Свято поруч!

Promin Grand Central запрошує лучан відвідати незабутній «Christmas Market», який пройде на 4-му поверсі РЦ «Промінь».

Виставка-продаж від місцевих талантів, які виготовляють прикраси, іграшки, свічки, віночки, декоративні ялинки – хендмейд.

Смаколики від місцевих кондитерів – імбирне печиво, капкейки, «солодкі будиночки», цукерки... ви вже напевно відчуваєте цей незабутній запах!

Одяг та прикраси від місцевих дизайнерів, а ще, майстер-класи для діток.

Ярмарок обіцяє бути казковим! А найголовніше, що ви без проблем зможете обрати подарунок на свята для близьких та рідних!

Чекаємо Вас 21-23 грудня з 11:00 до 22:00!
4-й поверх, РЦ «Промінь».

Більше інформації: http://bit.ly/2Fylfae
У «Промені» відбудеться Christmas Market*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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