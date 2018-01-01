У «Промені» відбудеться Christmas Market*
Сьогодні, 11:36
Так хочеться зануритись в передсвяткову атмосферу, з пряним запахом глінтвейну, світлом мерехтливих вогників, яскравістю ялинкових прикрас... Свято поруч!
Promin Grand Central запрошує лучан відвідати незабутній «Christmas Market», який пройде на 4-му поверсі РЦ «Промінь».
Виставка-продаж від місцевих талантів, які виготовляють прикраси, іграшки, свічки, віночки, декоративні ялинки – хендмейд.
Смаколики від місцевих кондитерів – імбирне печиво, капкейки, «солодкі будиночки», цукерки... ви вже напевно відчуваєте цей незабутній запах!
Одяг та прикраси від місцевих дизайнерів, а ще, майстер-класи для діток.
Ярмарок обіцяє бути казковим! А найголовніше, що ви без проблем зможете обрати подарунок на свята для близьких та рідних!
Чекаємо Вас 21-23 грудня з 11:00 до 22:00!
4-й поверх, РЦ «Промінь».
Більше інформації: http://bit.ly/2Fylfae
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Promin Grand Central запрошує лучан відвідати незабутній «Christmas Market», який пройде на 4-му поверсі РЦ «Промінь».
Виставка-продаж від місцевих талантів, які виготовляють прикраси, іграшки, свічки, віночки, декоративні ялинки – хендмейд.
Смаколики від місцевих кондитерів – імбирне печиво, капкейки, «солодкі будиночки», цукерки... ви вже напевно відчуваєте цей незабутній запах!
Одяг та прикраси від місцевих дизайнерів, а ще, майстер-класи для діток.
Ярмарок обіцяє бути казковим! А найголовніше, що ви без проблем зможете обрати подарунок на свята для близьких та рідних!
Чекаємо Вас 21-23 грудня з 11:00 до 22:00!
4-й поверх, РЦ «Промінь».
Більше інформації: http://bit.ly/2Fylfae
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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