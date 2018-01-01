У «Промені» відбудеться Christmas Market*





Promin Grand Central запрошує лучан відвідати незабутній «Christmas Market», який пройде на 4-му поверсі РЦ «Промінь».



Виставка-продаж від місцевих талантів, які виготовляють прикраси, іграшки, свічки, віночки, декоративні ялинки – хендмейд.



Смаколики від місцевих кондитерів – імбирне печиво, капкейки, «солодкі будиночки», цукерки... ви вже напевно відчуваєте цей незабутній запах!



Одяг та прикраси від місцевих дизайнерів, а ще, майстер-класи для діток.



Ярмарок обіцяє бути казковим! А найголовніше, що ви без проблем зможете обрати подарунок на свята для близьких та рідних!



Чекаємо Вас 21-23 грудня з 11:00 до 22:00!

4-й поверх, РЦ «Промінь».



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