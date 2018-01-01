Показали неймовірні фото чайок з волинського нацпарку





Їх можна переглянути на сторінці національного парку у Facebook.



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Довідково:



Офіційно визнаною назвою виду Vanellus vanellus українською мовою є чайка. Саме цей термін є широко вживаним у науковій орнітологічній літературі та словниках української мови. У період русифікації України протягом ХХ ст. також затосовували синонім — «чибіс», що походить від рос. «чибис». У словниках української мови можна зустріти також термін «тігітка», проте він не застосовується в науковому обігу. У різних регіонах України існують народні назви цього птаха. Так на Сумщині, це — болотяна чайка, кулик, чайка, чибіс, чібіс. На Харківщині — чибіс, рідко — чайка. На Волино-Поділлі — чибіс.



Чайка - перелітний, в деяких місцевостях осілий вид. В Україні чайки гніздяться по всій території, де тільки є вологі луки, недалеко від річок і стоячих водойм.Під час перельотів чайки бувають скрізь на території нашої країни, навіть в безводних степах, де вони ніколи не гніздяться.



Відрізняється своїм чорно-білим забарвленням і тупими крилами. Верх — з сильним металевим зеленим, бронзовим і пурпуровим блиском; груди чорні; боки тіла, черево і боки голови білі; на голові хохол з дуже вузького і довгого пір'я. У літньому вбранні горло та воло чорні, у зимовому помітна велика домішка білого пір'я. Дзьоб чорний; око темно-буре; чотирипалі малинові ноги.



Чайки належать до числа найраніших прилітних птахів. Для гніздування чайки вибирають блюдцеподібні долини з водою в степах, заплави річок, береги різних водойм, що мають відкриті, не порослі кущами та деревами трав'янисті ділянки. Місця живлення чайок різноманітні. Весною вони здобувають їжу на полях, нерідко вибирають комах з ґрунту, ідучи, як граки, слідом за плугом, а також на берегах весняних водойм, де накопичується багато комах, вимитих талими водами з їх зимових схованок.



Основну загрозу для чайки становить знищення заплавних луків в наслідок хибного сільськогосподарського використання чи забудови, отруєння водойм, а також використання пестицидів, що призводить до збіднення кормової бази.



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