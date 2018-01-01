У Ковелі відкриють центр обслуговування клієнтів «Волиньгазу»

У Ковелі відкриють Центр обслуговування клієнтів Регіональної газової компанії.23 листопада о 10:00 год. у м.Ковелі під брендом РГК ПАТ “Волиньгаз” офіційно відкриють сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК). Новий офіс знаходиться за адресою: м.Ковель, вул.Степана Бандери, 34 А, - повідомили у прес-службі "Волиньгазу".Щодня, окрім вихідних, понад 40 тис. споживачів природного газу міста Ковеля та прилеглих районів зможуть одержувати консультації та проводити різноманітні операції.В одному офісному приміщенні європейського формату волинян консультуватиме 6 комунікабельних менеджерів, які володіють універсальними навичками. Споживачі здійснюватимуть різноманітні операції - укладення договорів на розподіл та постачання газу, замовлення довідок і консультації щодо особового рахунка, оформлення технічної документації на приєднання до газової мережі та ін.Родзинка центру - автоматизована електронна черга. Програмне забезпечення дозволить оптимально розподілити клієнтські потоки, а завдяки голосовим повідомленням та електронним табло споживачів інформуватимуть щодо наявності і номеру місця вільного фахівця. Адміністратор зони ресепшн завжди буде готовий допомогти відвідувачу скористатися терміналом електронної черги, сенсорними моніторами «тонкий клієнт» для реєстрації Особистого кабінету споживача газу або провести оплату через платіжні термінали.Зручне розташування в місті залізничників, сучасний дизайн, просторі, світлі та зручні приміщення, ергономічні дивани та кулери з водою, безплатний WI-FI - необхідний комфорт клієнтам при наданні послуг.Особливу увагу розробники приділили зручному зонуванню, щоб клієнти могли легко орієнтуватися всередині. Зручно буде завітати до ЦОК людям із обмеженими фізичними можливостями, бо при вході в приміщення є спеціальний пандус, а також обладнаний під їх потреби санвузол. Комфортно себе почуватимуть і батьки з дітками - на них у новому офісі облаштований спеціальний дитячий куточок.Центр обслуговування клієнтів працюватиме з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00 год, без обідньої перерви. Вихідні: субота і неділя.Відкриття ЦОКу - новий етап реалізації комплексної стратегії переходу до європейських стандартів клієнтського сервісу газової галузі Волині. Аналогічні сучасні центри працюють у багатьох регіонах України. Нагадаємо, торік у м.Луцьку відкрили перший сучасний ЦОК, що знаходиться на просп.Молоді, 14 А. До кінця року газовики планують відкрити Центри обслуговування в Ратнівському та Камінь-Каширському районах.