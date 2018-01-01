5 фактів про унікальний ЖК «Оріон»*





Хороший приклад такого ні на що не схожого житла – «Оріон» від Будівельної компанії «Інвестор», - пише



І просто закохують у себе тих, хто знайомиться з ними ближче.



1. Захищений простір, де живе мала кількість людей

16 квартир на площі півгектара! Просто мрія інтроверта :) Огороджена територія з охороною створює «клубні» умови життя: свої інтереси, тихі вечори, затишне подвір’я, хороші і небагаточисельні сусіди…



2. Дворівневі квартири з супер-продуманим плануванням

Два рівні – це можливість розмежовувати простори: відпочинок/розваги, батьки/діти, гості/сім’я… У квартирах – два санвузли. Величезна кухня. 4 кімнати. Окремий вихід на вулицю. Кладове приміщення. Гардеробна – розкіш, доступна далеко не у кожній навіть новій квартирі.







3. Сільська місцевість за два кілометри від центру міста

Навколо «Оріона» - приватні садиби. Село з усіма його перевагами – чистим повітрям, тишою, щирими сусідами і співом півнів по ранках :) Поряд – церква, на території якої «Інвестор» споруджує величезний дитячий майданчик. Кількасот метрів – до вулиці Чернишевського, де їздять автобуси і маршрутки. А автомобілем від Оріона до центру міста реально доїхати за 10 хвилин!



4. Особливі умови економії і енергозбереження

В «Оріоні» - великогабаритні квартири. Просторі. Ба, навіть розкішні. Тому забудовник по-особливому подбав про зберігання тепла. Утеплив фасад і дах. Встановив надійні енергозберігаючі двері і вікна. До речі, вікна виконані за технологією так званого теплого монтажу – із зовнішньою гідробар’єрною та внутрішньою паробар’єрною плівками. З якісними склопакетами Solar, які краще бережуть тепло.



У квартирі – якісний конденсаційний котел. На першому поверсі – тепла підлога. Скурпульозно розрахована кількість батарей опалення, аби в найлютіші морози не перевантажувалася система обігріву. Загалом економія енергії – порівняно з традиційним житлом



5. Нетиповий проект з врахуванням потреб вимогливих клієнтів

Забудовник, проектуючи і будуючи «Оріон», втілив тут чи не найважливіші правила, за якими будується сучасне житло, що претендує на статус «модного». А саме: а) зробити неповторний дизайн і архітектуру. б) зробити планування квартир з врахуванням результатів опитування найвимогливіших клієнтів, в) досягти так званого «вау-ефекту», іншими словами: ефективною роз’яснювальною роботою донести усі переваги цього житла до потенційних клієнтів.



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Щоб придбати квартиру у житловому комплексі «Оріон», телефонуйте:



096 030 20 10.



Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.



Facebook: Будівельна компанія Інвестор



Instagram: bud.investor



Сайт: www.investor.lutsk.ua

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хто сказав, що оригінальне і неповторне житло – то тільки коли сам будуєш собі особняк? Не-прав-да! Окремі забудовники давно зрозуміли, чого хоче сучасна людина, яка шукає собі нове помешкання. А хоче вона (окрім очевидних і зрозумілих надійсності, економії і комфорту) – стилю і неповторності! Причому – за розумні гроші…Хороший приклад такого ні на що не схожого житла – «Оріон» від Будівельної компанії «Інвестор», - пише Перший . Це комплекс на 16 квартир, що будується у селі Зміїнець під Луцьком. Квадратні будинки, у кожному з яких – чотири двоповерхові квартири, давно звертають на себе увагу оригінальною архітектурою і стильними фасадами.І просто закохують у себе тих, хто знайомиться з ними ближче.16 квартир на площі півгектара! Просто мрія інтроверта :) Огороджена територія з охороною створює «клубні» умови життя: свої інтереси, тихі вечори, затишне подвір’я, хороші і небагаточисельні сусіди…Два рівні – це можливість розмежовувати простори: відпочинок/розваги, батьки/діти, гості/сім’я… У квартирах – два санвузли. Величезна кухня. 4 кімнати. Окремий вихід на вулицю. Кладове приміщення. Гардеробна – розкіш, доступна далеко не у кожній навіть новій квартирі.Навколо «Оріона» - приватні садиби. Село з усіма його перевагами – чистим повітрям, тишою, щирими сусідами і співом півнів по ранках :) Поряд – церква, на території якої «Інвестор» споруджує величезний дитячий майданчик. Кількасот метрів – до вулиці Чернишевського, де їздять автобуси і маршрутки. А автомобілем від Оріона до центру міста реально доїхати за 10 хвилин!В «Оріоні» - великогабаритні квартири. Просторі. Ба, навіть розкішні. Тому забудовник по-особливому подбав про зберігання тепла. Утеплив фасад і дах. Встановив надійні енергозберігаючі двері і вікна. До речі, вікна виконані за технологією так званого теплого монтажу – із зовнішньою гідробар’єрною та внутрішньою паробар’єрною плівками. З якісними склопакетами Solar, які краще бережуть тепло.У квартирі – якісний конденсаційний котел. На першому поверсі – тепла підлога. Скурпульозно розрахована кількість батарей опалення, аби в найлютіші морози не перевантажувалася система обігріву. Загалом економія енергії – порівняно з традиційним житломЗабудовник, проектуючи і будуючи «Оріон», втілив тут чи не найважливіші правила, за якими будується сучасне житло, що претендує на статус «модного». А саме: а) зробити неповторний дизайн і архітектуру. б) зробити планування квартир з врахуванням результатів опитування найвимогливіших клієнтів, в) досягти так званого «вау-ефекту», іншими словами: ефективною роз’яснювальною роботою донести усі переваги цього житла до потенційних клієнтів.* * *096 030 20 10.Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.Facebook: Будівельна компанія ІнвесторInstagram: bud.investorСайт: www.investor.lutsk.ua

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