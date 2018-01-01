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Шукають двох причетних до стрілянини на луцькій автомийці. ФОТО

Шукають двох причетних до стрілянини на луцькій автомийці. ФОТО
Волинські поліцейські розшукують двох чоловіків, які причетні до вбивства людини під час стрілянини на луцькій автомийці.

Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукують мешканців Київської області Джикія Тамазі Венорієвича, 21 жовтня 1981 року народження та Кривочкіна Олександра Вікторовича, 19 жовтня 1991 року народження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Чоловіків обґрунтовано підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ст. 115 ч. 2 п. 12 (умисне вбивство), ст. 296 ч. 4 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Дані особи переховуються від органів слідства.

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Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-42-98, (0332) 24-23-40, 0689475307 або на лінію «102».


Шукають двох причетних до стрілянини на луцькій автомийці. ФОТО
Шукають двох причетних до стрілянини на луцькій автомийці. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь
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Коментарі 1
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Понапускають всяліких хачів в Україну, а потім стріляють один одного...
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