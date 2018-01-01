Шукають двох причетних до стрілянини на луцькій автомийці. ФОТО





Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукують мешканців Київської області Джикія Тамазі Венорієвича, 21 жовтня 1981 року народження та Кривочкіна Олександра Вікторовича, 19 жовтня 1991 року народження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Чоловіків обґрунтовано підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ст. 115 ч. 2 п. 12 (умисне вбивство), ст. 296 ч. 4 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Дані особи переховуються від органів слідства.



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Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-42-98, (0332) 24-23-40, 0689475307 або на лінію «102».







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