У Луцьку поблизу річки горіла суха трава. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
У Луцьку неподалік мосту на вулиці Ковельській горіла суха трава.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
У понеділок близько 14-ї години в Луцьку поблизу мосту на вулиці Ковельській горіла суха трава.
Пожежники погасили вогонь о 14:23. Зробили це без розгортання рукавів і подачі води з автомобіля. Поки що причина загоряння невідома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
У понеділок близько 14-ї години в Луцьку поблизу мосту на вулиці Ковельській горіла суха трава.
Пожежники погасили вогонь о 14:23. Зробили це без розгортання рукавів і подачі води з автомобіля. Поки що причина загоряння невідома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Двоє луцьких атовців відкрили кав'ярню у рідному місті. ФОТО
Сьогодні, 13:32
У Луцьку поблизу річки горіла суха трава. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
Лучанин хотів «порішати» дешеве розмитнення за 16 тисяч гривень
Сьогодні, 13:09
В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 13:05
Шукають двох причетних до стрілянини на луцькій автомийці. ФОТО
Сьогодні, 12:44
Медіа