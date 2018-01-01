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У Луцьку поблизу річки горіла суха трава. ВІДЕО

У Луцьку поблизу річки горіла суха трава. ВІДЕО
У Луцьку неподалік мосту на вулиці Ковельській горіла суха трава.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

У понеділок близько 14-ї години в Луцьку поблизу мосту на вулиці Ковельській горіла суха трава.

Пожежники погасили вогонь о 14:23. Зробили це без розгортання рукавів і подачі води з автомобіля. Поки що причина загоряння невідома.


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Теги: пожежа, Луцьк, трава
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