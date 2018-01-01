У Луцьку поблизу річки горіла суха трава. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



У понеділок близько 14-ї години в Луцьку поблизу мосту на вулиці Ковельській горіла суха трава.



Пожежники погасили вогонь о 14:23. Зробили це без розгортання рукавів і подачі води з автомобіля. Поки що причина загоряння невідома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку неподалік мосту на вулиці Ковельській горіла суха трава.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу У понеділок близько 14-ї години в Луцьку поблизу мосту на вулиці Ковельській горіла суха трава.Пожежники погасили вогонь о 14:23. Зробили це без розгортання рукавів і подачі води з автомобіля. Поки що причина загоряння невідома.

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