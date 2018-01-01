Шацькі озера засипало снігом. ФОТО





На клумбах ще цвіли чорнобривці, хризантеми, троянди. У садках і на газонах ще зеленіла трава. Аномально теплі осінні місяці продовжили життя рослин, - пише



Сніг з досить сильним, як на листопад, морозом знищив цю пізньо-осінню красу і нав'язав усім свою, зимову. До речі, не менш урочисту і ще більш казкову.



Чепурними та ошатними стали ліси, поля, озера, вулиці і подвір'я.



Білий покрив ще порадує нас, бо синоптики на найближчий тиждень не прогнозують відлиги в краю Шацьких озер, а от снігу після вихідних може додатися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вихідні Шаччину засипало снігом. Першим, раннім, бажаним і водночас неочікуваним.На клумбах ще цвіли чорнобривці, хризантеми, троянди. У садках і на газонах ще зеленіла трава. Аномально теплі осінні місяці продовжили життя рослин, - пише Район. Шацьк Сніг з досить сильним, як на листопад, морозом знищив цю пізньо-осінню красу і нав'язав усім свою, зимову. До речі, не менш урочисту і ще більш казкову.Чепурними та ошатними стали ліси, поля, озера, вулиці і подвір'я.Білий покрив ще порадує нас, бо синоптики на найближчий тиждень не прогнозують відлиги в краю Шацьких озер, а от снігу після вихідних може додатися.

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