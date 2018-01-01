Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 14:02
У вихідні Шаччину засипало снігом. Першим, раннім, бажаним і водночас неочікуваним.
На клумбах ще цвіли чорнобривці, хризантеми, троянди. У садках і на газонах ще зеленіла трава. Аномально теплі осінні місяці продовжили життя рослин, - пише Район. Шацьк.
Сніг з досить сильним, як на листопад, морозом знищив цю пізньо-осінню красу і нав'язав усім свою, зимову. До речі, не менш урочисту і ще більш казкову.
Чепурними та ошатними стали ліси, поля, озера, вулиці і подвір'я.
Білий покрив ще порадує нас, бо синоптики на найближчий тиждень не прогнозують відлиги в краю Шацьких озер, а от снігу після вихідних може додатися.
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На клумбах ще цвіли чорнобривці, хризантеми, троянди. У садках і на газонах ще зеленіла трава. Аномально теплі осінні місяці продовжили життя рослин, - пише Район. Шацьк.
Сніг з досить сильним, як на листопад, морозом знищив цю пізньо-осінню красу і нав'язав усім свою, зимову. До речі, не менш урочисту і ще більш казкову.
Чепурними та ошатними стали ліси, поля, озера, вулиці і подвір'я.
Білий покрив ще порадує нас, бо синоптики на найближчий тиждень не прогнозують відлиги в краю Шацьких озер, а от снігу після вихідних може додатися.
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