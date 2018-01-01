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Шацькі озера засипало снігом. ФОТО

Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
У вихідні Шаччину засипало снігом. Першим, раннім, бажаним і водночас неочікуваним.

На клумбах ще цвіли чорнобривці, хризантеми, троянди. У садках і на газонах ще зеленіла трава. Аномально теплі осінні місяці продовжили життя рослин, - пише Район. Шацьк.

Сніг з досить сильним, як на листопад, морозом знищив цю пізньо-осінню красу і нав'язав усім свою, зимову. До речі, не менш урочисту і ще більш казкову.

Чепурними та ошатними стали ліси, поля, озера, вулиці і подвір'я.

Білий покрив ще порадує нас, бо синоптики на найближчий тиждень не прогнозують відлиги в краю Шацьких озер, а от снігу після вихідних може додатися.

Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО
Шацькі озера засипало снігом. ФОТО

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Теги: Шацькі озера, фото
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