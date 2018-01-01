Через ремонт на станції ковельська вулиця залишилася без води
Сьогодні, 13:55
У Ковелі на вулиці Володимира Кияна відсутнє водопостачання.
Про це повідомили на сайті Ковельводоканалу.
Зазначають, що монтажні роботи триватимуть до 17:00 20 листопада.
Мешканцям цієї вулиці рекомендують запастися питною водою.
Адміністрація Ковельського УВКГ просить вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомили на сайті Ковельводоканалу.
Зазначають, що монтажні роботи триватимуть до 17:00 20 листопада.
Мешканцям цієї вулиці рекомендують запастися питною водою.
Адміністрація Ковельського УВКГ просить вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Можливо вам відомо коли дійсно буде вода по вулиці Ковельській,1 у місті Луцьку???