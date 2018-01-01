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Через ремонт на станції ковельська вулиця залишилася без води

Через ремонт на станції ковельська вулиця залишилася без води
У Ковелі на вулиці Володимира Кияна відсутнє водопостачання.

Про це повідомили на сайті Ковельводоканалу.

Зазначають, що монтажні роботи триватимуть до 17:00 20 листопада.

Мешканцям цієї вулиці рекомендують запастися питною водою.

Адміністрація Ковельського УВКГ просить вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Ковель, водоканал, вода
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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Ото журналісти у нас вміють статтю назвати.
Можливо вам відомо коли дійсно буде вода по вулиці Ковельській,1 у місті Луцьку???
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