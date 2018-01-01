Через ремонт на станції ковельська вулиця залишилася без води

Володимира Кияна відсутнє водопостачання.



Про це повідомили на сайті



Зазначають, що монтажні роботи триватимуть до 17:00 20 листопада.



Мешканцям цієї вулиці рекомендують запастися питною водою.



Адміністрація Ковельського УВКГ просить вибачення за тимчасові незручності.

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