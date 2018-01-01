Міст на Шевченка в Луцьку хочуть роширити
Сьогодні, 14:23
Міст через річку Стир на вулиці Шевченка у Луцьку можуть розширити до трьох смуг.
Про це повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк, - пише ВолиньUA.
Посадовець поділився планами щодо реконструкції моста через річку Стир по вулиці Шевченка.
«Не хочу загадувати наперед, але існує план розширити міст на вулиці Шевченка до трьох смуг і влаштувати там реверсний рух транспорту. Наприклад, вранці дві смуги працюватимуть на в’їзд у місто, а ввечорі – на виїзд з нього. Минулого тижня відбулася зустріч з проектантами. Вони запевняють, що технічна можливість забрати одну крайню балку і за рахунок цього розширити проїжджу частину існує. Таким чином, пішохідна доріжка буде лише по один бік моста, який ближче до супермаркету «Наш край», - розповів Микола Осіюк.
Водночас він повідомив, що поки що це - лише плани. Потрібне технічне обгрунтування такого проекту. Тому точна дата реалізації ще не відома.
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Про це повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк, - пише ВолиньUA.
Посадовець поділився планами щодо реконструкції моста через річку Стир по вулиці Шевченка.
«Не хочу загадувати наперед, але існує план розширити міст на вулиці Шевченка до трьох смуг і влаштувати там реверсний рух транспорту. Наприклад, вранці дві смуги працюватимуть на в’їзд у місто, а ввечорі – на виїзд з нього. Минулого тижня відбулася зустріч з проектантами. Вони запевняють, що технічна можливість забрати одну крайню балку і за рахунок цього розширити проїжджу частину існує. Таким чином, пішохідна доріжка буде лише по один бік моста, який ближче до супермаркету «Наш край», - розповів Микола Осіюк.
Водночас він повідомив, що поки що це - лише плани. Потрібне технічне обгрунтування такого проекту. Тому точна дата реалізації ще не відома.
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