У керченському коледжі евакуювали дітей та викладачів: є загроза нового теракту





Про це повідомляє місцеве видання Керч ФМ, передає



Нагадаємо, 17 жовтня у приміщення коледжу пролунав вибух.



За інформацією видання, з будівлі коледжу евакуювали всіх дітей і викладачів через загрозу теракту.



«На вулиці стоять діти і викладачі. Багато хто вже пішов додому. Біля корпусу, де стався вибух, також працюють співробітники поліції, ДАІ та МНС. Машин швидкої допомоги немає», - сказано в повідомленні.



У третьому корпусі, де проходять заняття, всіх дітей відпустили. Як повідомляється, в цьому приміщенні спрацювала сигналізація і всі вийшли на вулицю.



На місце події приїхала поліція і позавідомча охорона з автоматами.



Біля корпусу, де стався вибух 17 жовтня, також працювали співробітники поліції, ДАІ та МНС. За останньою інформацією, приблизно о 13.30 за московським часом (12.30 за київським, - ред.) дітей і викладачів, які стояли біля будівлі третього корпусу політехнічного коледжу за сигналом тривоги, впустили всередину.



Перед тим, як пустити дітей на навчання, у будинку працювали співробітники правоохоронних органів в масках.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З будівлі політехнічного коледжу в Керчі через загрозу теракту евакуювали усіх дітей та викладачів.Про це повідомляє місцеве видання Керч ФМ, передає УНІАН Нагадаємо,За інформацією видання, з будівлі коледжу евакуювали всіх дітей і викладачів через загрозу теракту.«На вулиці стоять діти і викладачі. Багато хто вже пішов додому. Біля корпусу, де стався вибух, також працюють співробітники поліції, ДАІ та МНС. Машин швидкої допомоги немає», - сказано в повідомленні.У третьому корпусі, де проходять заняття, всіх дітей відпустили. Як повідомляється, в цьому приміщенні спрацювала сигналізація і всі вийшли на вулицю.На місце події приїхала поліція і позавідомча охорона з автоматами.Біля корпусу, де стався вибух 17 жовтня, також працювали співробітники поліції, ДАІ та МНС. За останньою інформацією, приблизно о 13.30 за московським часом (12.30 за київським, - ред.) дітей і викладачів, які стояли біля будівлі третього корпусу політехнічного коледжу за сигналом тривоги, впустили всередину.Перед тим, як пустити дітей на навчання, у будинку працювали співробітники правоохоронних органів в масках.

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