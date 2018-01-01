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У керченському коледжі евакуювали дітей та викладачів: є загроза нового теракту

У керченському коледжі евакуювали дітей та викладачів: є загроза нового теракту
З будівлі політехнічного коледжу в Керчі через загрозу теракту евакуювали усіх дітей та викладачів.

Про це повідомляє місцеве видання Керч ФМ, передає УНІАН.

Нагадаємо, 17 жовтня у приміщення коледжу пролунав вибух.

За інформацією видання, з будівлі коледжу евакуювали всіх дітей і викладачів через загрозу теракту.

«На вулиці стоять діти і викладачі. Багато хто вже пішов додому. Біля корпусу, де стався вибух, також працюють співробітники поліції, ДАІ та МНС. Машин швидкої допомоги немає», - сказано в повідомленні.

У третьому корпусі, де проходять заняття, всіх дітей відпустили. Як повідомляється, в цьому приміщенні спрацювала сигналізація і всі вийшли на вулицю.

На місце події приїхала поліція і позавідомча охорона з автоматами.

Біля корпусу, де стався вибух 17 жовтня, також працювали співробітники поліції, ДАІ та МНС. За останньою інформацією, приблизно о 13.30 за московським часом (12.30 за київським, - ред.) дітей і викладачів, які стояли біля будівлі третього корпусу політехнічного коледжу за сигналом тривоги, впустили всередину.

Перед тим, як пустити дітей на навчання, у будинку працювали співробітники правоохоронних органів в масках.

У керченському коледжі евакуювали дітей та викладачів: є загроза нового теракту
У керченському коледжі евакуювали дітей та викладачів: є загроза нового теракту
У керченському коледжі евакуювали дітей та викладачів: є загроза нового теракту
У керченському коледжі евакуювали дітей та викладачів: є загроза нового теракту
У керченському коледжі евакуювали дітей та викладачів: є загроза нового теракту



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Теги: Керч, теракт
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