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КП «Ласка» кличе лучан майструвати будки

КП «Ласка» кличе лучан майструвати будки
Комунальне підприємство «Ласка» запрошує лучан долучитись до будівництва будок для багатьох собак, яких утримують там.

Про це йдеться на сторінці КП у Facebook.

«Приходьте будувати. У нас є матеріали (дошки, цвяхи)- потрібні ваша допомога. Можна приходити і в будні. Беріть з собою підручні інструменти (молотки, лобзики)» – йдеться у дописі.

Також зазначають, що погодні умови на заваді не стануть, бо майструвати будки будуть в ангарі.

«Приходьте», – пишуть на сторінці «Ласки».

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Теги: будка, Луцьк, Волинь, «Ласка»
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