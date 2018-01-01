КП «Ласка» кличе лучан майструвати будки
Сьогодні, 14:50
Комунальне підприємство «Ласка» запрошує лучан долучитись до будівництва будок для багатьох собак, яких утримують там.
Про це йдеться на сторінці КП у Facebook.
«Приходьте будувати. У нас є матеріали (дошки, цвяхи)- потрібні ваша допомога. Можна приходити і в будні. Беріть з собою підручні інструменти (молотки, лобзики)» – йдеться у дописі.
Також зазначають, що погодні умови на заваді не стануть, бо майструвати будки будуть в ангарі.
«Приходьте», – пишуть на сторінці «Ласки».
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Про це йдеться на сторінці КП у Facebook.
«Приходьте будувати. У нас є матеріали (дошки, цвяхи)- потрібні ваша допомога. Можна приходити і в будні. Беріть з собою підручні інструменти (молотки, лобзики)» – йдеться у дописі.
Також зазначають, що погодні умови на заваді не стануть, бо майструвати будки будуть в ангарі.
«Приходьте», – пишуть на сторінці «Ласки».
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