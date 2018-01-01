У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО

У Луцьку на мості, що сполучає проспекти Соборності та Перемоги, виявили тріщину на асфальті.Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст«Сьогодні на місці «трампліну» при в‘їзді на шляхопровід Соборності -Перемоги м.Луцьк викликали представників Національної поліції та повідомили їм про незадовільний стан дорожнього полотна.Також при огляді ділянки дороги були шоковані тим, що шляхопровід який свіжовідремонтований дав великі тріщини дорожнього покриття», – йдеться у дописі.Також Радим Романюк зауважив, що найближчим часом з ним зв'яжеться працівник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області.«Спільно з ним спробуємо знайти відповідальних за це та шляхи усунення недоліків відрізку дороги.Безпека на дорогах залежить від Вас з нами», – наголосив водій.