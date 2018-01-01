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У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО

У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО
У Луцьку на мості, що сполучає проспекти Соборності та Перемоги, виявили тріщину на асфальті.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст Радим Романюк.

«Сьогодні на місці «трампліну» при в‘їзді на шляхопровід Соборності -Перемоги м.Луцьк викликали представників Національної поліції та повідомили їм про незадовільний стан дорожнього полотна.

Також при огляді ділянки дороги були шоковані тим, що шляхопровід який свіжовідремонтований дав великі тріщини дорожнього покриття», – йдеться у дописі.

Також Радим Романюк зауважив, що найближчим часом з ним зв'яжеться працівник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області.

«Спільно з ним спробуємо знайти відповідальних за це та шляхи усунення недоліків відрізку дороги.

Безпека на дорогах залежить від Вас з нами», – наголосив водій.
У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО
У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО
У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО
У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО
У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО
У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО
У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО

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Теги: міст, дорога, ремонт, Луцьк
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