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ПриватБанк підключив Apple Pay українським інтернет-магазинам*

ПриватБанк підключив Apple Pay українським інтернет-магазинам*
ПриватБанк запустив приймання оплати за допомогою Apple Pay для понад 5 000 українських інтернет-магазинів та онлайн-сервісів.

Як заявили в банку, компанії, які користуються платіжними сервісом LiqPay, відтепер мають можливість приймати безконтактні платежі через Apple Pay на своїх сайтах так само просто - як на відео.

«Можливість безконтактних платежів на сайті або в онлайн-магазині може стати чудовим приводом для спонтанної купівлі, все відбувається так само просто, як в офлайні, – говорить член правління ПриватБанку Сергій Харітіч. – LiqPay – перший платіжний сервіс в Україні, що надає можливість інтегрувати на сайти Apple Pay за один клік. Достатньо погодитися з умовами в особистому кабінеті, і функцію оплати буде підключено миттєво».

Клієнти українських інтернет-магазинів можуть оплачувати покупки через Apple Pay в браузері Safari на iPhone або будь-якому Mac (не старіше 2012 року випуску) зі встановленою на комп’ютер системою macOS Sierra, підтверджуючи при цьому платіж зі свого iPhone 6 або більш нової моделі, або прямо з Apple Watch, а також дотиком до Touch ID на нових MacBook Pro та MacBook Air.

Apple Pay – зручний, швидкий і конфіденційний спосіб оплати покупок, доступний користувачам на пристроях з операційною системою iOS і macOS. Щоб купувати за допомогою Apple Pay, до нього необхідно прив’язати кредитну або дебетову банківську картку. При цьому створювати обліковий запис або входити в систему не потрібно: оплата відбувається в один дотик. Це один із найбільш швидких, зручних і безпечних способів здійснення купівель.


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Теги: Приватбанк
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