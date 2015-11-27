У Луцьку відкриють нову виставку про Голодомор





24 листопада о 10:30 у приміщенні факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбудеться виставка «Україна 1932-1933. Геноцид Голодом», - повідомили у луцькій мерії.



Матеріали виставки охоплюють майже століття, адже Голодомор мав свою передісторію та наслідки. Виставка починається з того, якою була Україна на початку ХХ століття, за 30 років до цієї трагедії, і закінчується розповіддю про відродження пам’яті Голодомору в сучасній Україні.



Автори вважають, що розповідати про Голодомор просто необхідно, адже навіть зараз людство не може тішити себе надією, що Голодомор не повториться. Навпаки, ознаки геноцидів бачимо дедалі частіше у сучасному світі. Свідки злочину та історія Голодомору вчить усіх нас, що варто робити і чого не слід. Відтак – як уникнути подібних злочинів та протистояти тим, хто їх планує й організовує.



“У цій виставці ми пояснюємо, чому вважаємо Голодомор геноцидом та просимо світове співтовариство визнати його таким. Ми виходимо з того, що Голодомор є однією із найважливіших подій не тільки української, а й світової історії у ХХ ст., без розуміння якої годі зрозуміти природу тоталітаризму та злочини, здійснені і радянським, і нацистським тоталітаризмом”, - наголошує голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.



Організатори виставки: Український інститут національної пам’яті, Національний музей «Меморіал жертв Голодомору», Міністерство закордонних справ України.



Нагадаємо, 24 листопада відбудуться загальнодержавні жалобні заходи до 85-тих роковин Голодомору. О 16:00 буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання,

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