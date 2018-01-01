На Волині медики «відкачали» бабусю-сердечницю

На Волині 75-річну жительку відкачали від інфаркту.До центральної оперативної диспетчерської о 09.49 надійшов виклик від 75-річної жительки одного із віддалених сіл області, в якому вона скаржилася на пекучий біль за грудиною, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.О 10:00 фельдшерська бригада Шацького відділення ЕМД прибула на місце виклику. Оглянувши хвору та провівши ЕКГ-дослідження фельдшер діагностувала «Гострий інфаркт міокарду з елевацією ST».Стан пацієнтки вимагав негайної госпіталізації. Надавши їй на місці виклику екстрену медичну допомогу, бригада ЕМД автомобілем УАЗ розпочала транспортування."Старший лікар ЦОДу на зустріч фельдшерській бригаді відрядив лікарську бригаду із м. Ковеля. Об 11.40 у м. Любомль бригади ЕМД зустрілися, пацієнтку на ношах переклали в автомобіль «Пежо» і о 13.17 в задовільному стані доставили хвору в кардіологічний центр ВОКЛ для проведення екстреної коронографії та стентування судин серця", - повідомили медики.